Bahnstreik in England sorgt für Einschränkungen

München, 01.06.2023 | 13:02 | twi

In England ist seit dem 31. Mai ein umfassender Bahnstreik im Gange. Vor allem am 2. und 3. Juni müssen sich Bahnreisende im gesamten Land auf teils massive Einschränkungen einstellen. Der Arbeitsausstand fällt zudem auf ein Wochenende mit mehreren Großveranstaltungen.



Am Wochenende sorgt ein Bahnstreik für massive Verkehrsbehinderungen in England.

Die Arbeitskampfmaßnahme soll Druck auf die Regierung ausüben, die sich mit zwei Gewerkschaften in einem Disput über die Bezahlung von Bahnangestellten befindet. Mehrere Angebote der Regierung wurden bisher von den Arbeitnehmervertretungen abgelehnt. Von dem Streik werden zahlreiche Bahnunternehmen betroffen sein. Reisende leiden vor allem unter Ausfällen bei den Flughafenzügen. So werden am 3. Juni keine Bahnen des Heathrow Express verkehren. Auf der Strecke des Stansted Express kommt es am 1. Juni zu vereinzelten Fahrausfällen, der normalerweise angebotene 15-Minuten-Takt wird zudem am Freitag und Samstag zu einem 30-Minuten-Takt ausgedünnt. Darüber hinaus wird der Gatwick Express am Samstag voraussichtlich ganz zum Stillstand kommen.Von den Arbeitsniederlegungen sind insgesamt 20 Bahnunternehmen betroffen, die mitunter bedeutende Verbindungen anbieten. Auf der Cross-Country-Route, die etwa Strecken nach Manchester, Edinburgh oder Birmingham bedient, kommt es am Freitag zu einem eingeschränkten Fahrtangebot, bevor am Samstag keine Züge verkehren werden. In Nordengland wird es zu massiven Einschränkungen bei der Northern Railway kommen. Am 2. Juni wird ein eingeschränkter Service erwartet. Das bedeutet, dass einige Bahnhöfe geschlossen werden und kein Schienenersatzverkehr zur Verfügung steht. Am 3. Juni verkehren dann gar keine Bahnen. Auch die Londoner Thameslink-Züge fallen am 3. Juni komplett aus, die Auswirkungen des Streiks können darüber hinaus auch in den Morgenstunden des 4. Juni noch zu spüren sein.Am kommenden Wochenende stehen mehrere Großveranstaltungen in England an, zu denen die Anreise durch den Großstreik erschwert wird. Im Londoner Wembley-Stadion wird um 15 Uhr Ortszeit das Finale des FA Cups ausgetragen. Zum Manchester-Derby zwischen City und United werden erfahrungsgemäß weit über 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Im Lord’s Cricket Ground kommt es vom 1. bis zum 4. Juni zum Test Match zwischen England und Irland. Test Cricket ist eine der wichtigsten Spielformen im Cricketsport und zieht in der Regel mehrere Tausend Interessierte an. Zudem tritt Popstar Beyoncé unter anderem am 1. und 3. Juni im Tottenham Hotspur Stadium auf. Vor den Toren Londons findet am Samstag darüber hinaus das weltberühmte Pferderennen Epsom Derby statt, das jährlich von über 100.000 Pferdesportfans besucht wird.