Bali verkürzt Quarantäne für geimpfte Touristen

München, 04.11.2021 | 07:58 | soe

Bali schickt vollständig geimpfte ausländische Urlauber ab sofort nur noch für drei statt wie bislang für fünf Tage in Quarantäne. Wie die Bali Times am 4. November berichtet, soll die Einreiseerleichterung mehr Besucher auf die indonesische Urlaubsinsel locken, deren Wirtschaft dringend auf einen Aufschwung des Tourismus angewiesen ist. Nach wie vor dürfen jedoch nur aus 19 Ländern Einreisen nach Bali stattfinden – Deutschland zählt nicht dazu.



Ein am 2. November veröffentlichtes Rundschreiben einer COVID-19-Task Force der indonesischen Regierung informiert über die aktualisierten Einreiseregeln. Demnach verringert sich die obligatorische Quarantäne für vollständig geimpfte Einreisende aus dem Ausland von fünf auf drei Tage, die auf eigene Kosten in einem zertifizierten Hotel verbracht werden müssen. Alle übrigen Einreisebestimmungen bleiben gleich, so müssen ausländische Reisende eine COVID-19 abdeckende Krankenversicherung über mindestens 100.000 US-Dollar nachweisen und dürfen ausschließlich über Bali oder die Riau-Inseln nach Indonesien einreisen. Auch an der Liste der erlaubten Abreiseländer ändert sich nichts: Nur Reisende aus 19 Staaten dürfen derzeit zu Urlaubszwecken nach Bali kommen. Darunter befinden sich beispielsweise Japan, Frankreich, Neuseeland und Spanien; aus Deutschland sind bisher noch keine touristischen Einreisen erlaubt.Die indonesischen Behörden hatten Bali zum 14. Oktober für internationale Urlaubsgäste geöffnet, seither können diese wieder über den internationalen Flughafen Ngurah Rai einreisen. Während der ersten zwei Wochen nach dem touristischen Neustart kamen jedoch kaum ausländische Reisende. Die nun erleichterten Einreisebedingungen sind eine Maßnahme der indonesischen Regierung, um den Reiseverkehr anzukurbeln. Balis Tourismusindustrie gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Region und liegt seit Beginn der Corona-Pandemie nahezu brach. Wann eine Erweiterung der Liste der berechtigten Abreiseländer zu erwarten ist und ob Deutschland dann aufgenommen wird, ist bisher noch nicht bekannt.Indonesien hat sich von der seit Juni 2021 in Südostasien grassierenden Pandemiewelle inzwischen erholt. Seit Ende Juli sinken die Infektionszahlen kontinuierlich, mit Stand zum 4. November verzeichnet der Inselstaat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1,6. Das Robert Koch-Institut stuft Indonesien weder als Hochrisiko-, noch als Virusvariantengebiet ein. Die Impfquote im Land ist jedoch bisher recht niedrig, lediglich 27 Prozent der Bevölkerung gilt als vollständig immunisiert.