Bali verschiebt Öffnung für Touristen wegen steigender Infektionszahlen

01.07.2021

Die indonesische Urlaubsinsel Bali wird vorerst doch noch keine ausländischen Touristen empfangen. Eigentlich war die Wiederöffnung für Ende Juli oder Anfang August geplant, nun haben die Behörden den Neustart auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund sind die derzeit stark ansteigenden Corona-Infektionszahlen in Indonesien.



Wie der indonesische Tourismusminister Sandiaga Uno gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärte, hat sich die Regierung des Landes zum Abwarten entschieden. Seit Mitte Mai verzeichnet Indonesien ständig steigende Inzidenzwerte, auch auf Bali breitet sich das Coronavirus trotz Priorisierung bei der Impfkampagne wieder stark aus. Nach Informationen von Reuters werden auf der Insel aktuell rund 200 neue Fälle pro Tag registriert, für die touristische Wiederöffnung soll dieser Wert auf 30 bis 40 absinken.Vom 3. Juli an haben die indonesischen Behörden für die Inseln Bali und Java strengere Corona-Maßnahmen erlassen, um die aktuelle Pandemiewelle zu brechen. Sie sollen zunächst bis zum 20. Juli gelten. Gemäß einem Bericht des Informationsportals Garda müssen Einkaufszentren in den betroffenen Gebieten schließen, Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte dürfen nur bis 20 Uhr und unter höchstens 50-prozentiger Auslastung ihrer Kapazitäten öffnen. Touristische Sehenswürdigkeiten werden gesperrt, Restaurants können Speisen nur zum Mitnehmen anbieten oder ausliefern. Außerdem dürfen öffentliche Verkehrsmittel nur bis zu 70 Prozent ihrer Plätze belegen.Ausländische Touristen dürfen derzeit nicht nach Indonesien und damit auch nicht auf die Insel Bali einreisen. Der Grenzübertritt wird den Bürgern fremder Staaten nur in wenigen Ausnahmefällen gestattet. Im Rahmen des Inlandstourismus besteht für Reisen nach Bali eine PCR-Testpflicht, zudem müssen sich alle innerhalb Indonesiens Reisenden – mit Ausnahme von Zugpassagieren – in der mobilen App eHAC registrieren. Balis Wirtschaft hängt stark vom Tourismus ab und hofft auf eine baldige Rückkehr internationaler Urlauber.