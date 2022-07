Barbados: Keine Quarantäne mehr für Ungeimpfte

München, 28.07.2022 | 09:59 | cge

Barbados erleichtert die Einreise für Ungeimpfte. Wer keine Impfung gegen das Coronavirus vorweisen kann, muss künftig ein negatives Testergebnis vorlegen und sich bei Ankunft im Karibikstaat erneut auf das Virus testen lassen. Bisher waren ungeimpfte Einreisende dazu verpflichtet, sich nach der Einreise in eine dreitägige Quarantäne zu begeben.



Ungeimpfte Reisende müssen sich in Barbados nicht mehr in Quarantäne begeben.

Ungeimpfte Personen können bei der Einreise entweder ein negatives Antigentest- oder PCR-Testergebnis vorlegen. Der Test darf maximal drei Tage vor der Ankunft in Barbados durchgeführt worden sein. Die weitere Testung bei der Ankunft in Barbados wird als Antigentest durchgeführt. Sofern das Ergebnis negativ ausfällt, wird keine mehr Quarantäne fällig. Auch für die Durchreise müssen ungeimpfte Reisende ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen.Geimpfte Urlauber und Urlauberinnen benötigen für die Einreise nach Barbados keinen Testnachweis. Auch eine Quarantäne wird nicht fällig. Für die Reise muss das Impfschema bereits 14 Tage vor Ankunft im Karibikstaat komplett abgeschlossen sein. Anerkannt werden zahlreiche Impfstoffe, unter anderem die Vakzine der Hersteller Biontech Pfizer, Astrazeneca, Moderna und Johnson & Johnson. Sowohl ungeimpfte als auch geimpfte Einreisende müssen zudem bis spätestens 24 Stunden vor der Reise das Einreiseformular ausfüllen. Dieses ist online verfügbar.In Barbados sind aktuell noch einige Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Kraft. In öffentlichen Innenräumen und Verkehrsmitteln besteht eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Draußen gibt es keine Maskenpflicht. Wie das Auswärtige Amt in seinen Sicherheitshinweisen schreibt, existieren zudem derzeit noch Personenbeschränkungen für Veranstaltungen. In Barbados sind mit Stand zum 26. Juli 67,4 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Seit Beginn der Pandemie gab es in dem Karibikstaat rund 91.000 Infektionsfälle mit dem Virus.