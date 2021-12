Barcelona: Leuchtstern auf Sagrada Familia eingeweiht

München, 10.12.2021 | 10:04 | cge

Die Sagrada Família in Barcelona hat ein neues Highlight. Am Abend des 8. Dezember wurde auf dem zweithöchsten Turm der Kirche ein 7,5 Meter hoher Leuchtstern eingeweiht. Juan José Omella, Kardinal und Erzbischof von Barcelona, erteilte dem Leuchtstern nach einer heiligen Messe den Segen.



Der Leuchtstern auf der Sagrada Família wurde eingeweiht.

Im Anschluss an die heilige Messe wurde der Stern beleuchtet, der bereits in der vergangenen Woche von einem Kran auf 138 Meter Höhe befördert wurde. Der zwölfzackige Stern besteht aus Stahl und Glas, misst eine Höhe von 7,5 Meter und kommt auf ein Gewicht von 5,5 Tonnen. Die Kosten für den Leuchtstern beliefen sich auf rund 1,5 Millionen Euro.Der Stern ist der Jungfrau Maria gewidmet. Am Tage soll er das Sonnenlicht einfangen und reflektieren, am Abend beleuchten Scheinwerfer von innen heraus das gläserne Gebilde. Wie Kardinal Omella erklärte, solle der Stern die Skyline für immer und ewig verändern und dazu beitragen, die große Dunkelheit der Pandemie zu beenden.Die Sagrada Família ist eines der Wahrzeichen Barcelonas und eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Spaniens. Vor der Corona-Pandemie kamen jährlich mehr als drei Millionen Besucher, um sich die Basilika anzuschauen. Das Gotteshaus wurde vom katalanischen Architekten Antoni Gaudí entworfen. Der Bau begann 1882, wurde jedoch bis heute nicht fertiggestellt. Insgesamt soll die Basilika einmal 18 Türme besitzen – zwölf für die Apostel, vier für die Evangelisten und jeweils einen Turm für Maria und Jesus. Bisher wurde jedoch nur die Hälfte errichtet. Mit 172,5 Metern soll der Jesus-Turm der höchste des Gebäudes sein, womit die Sagrada Família die höchste Kirche der Welt sein würde. Angedacht war eine Fertigstellung des Gebäudes bis 2026, dem Todesjahr Gaudís. Schätzungsweise wird die Sagrada Família jedoch nicht vor 2030 vollständig errichtet sein.