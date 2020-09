Heimaturlaub: Bayerischer Wald verlängert Urlaubssaison 2020

München, 10.09.2020 | 09:43 | lvo

Die Urlaubssaison im Bayerischen Wald dauert in diesem Jahr länger als sonst. Der Nationalpark hat diese um einen Monat verlängert, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Dank der Ausweitung finden der Busverkehr sowie Führungen nun bis 29. November 2020 statt.



Die Igelbusse auf den Linien zum Lusen und Rachel, die gern von Ausflüglern genutzt werden, verkehren einen Monat länger als üblich. Auch die Falkenstein-Linie wird länger betrieben, hier entfallen lediglich die Abendfahrten aufgrund der früher einsetzenden Dunkelheit. Führungen im Nationalpark stehen Urlaubern ebenfalls bis Ende November zur Verfügung. Obendrein weiten die Museen vor Ort ihre Öffnungszeiten aus. Das Hans-Eisenmann-Haus bei Neuschönau ist täglich geöffnet, das Waldgeschichtliche Museum St. Oswald bleibt sogar bis zum 22. Dezember jeweils dienstags bis sonntags zugänglich. Lediglich das Haus zur Wildnis bei Ludwigsthal schließt aufgrund von Renovierungsarbeiten bereits am 8. November.Hintergrund der Verlängerung der Urlaubssaison ist der Verlust des Reisegeschäfts während des Lockdowns im Zuge der Corona-Pandemie. Der Bayerische Wald gehört neben dem Allgäu und Städten wie München oder Regensburg zu den Top-Zielen in dem süddeutschen Bundesland. Weitere Highlights für einen Urlaub in Bayern finden Sie in unserer Themenwelt Heimaturlaub