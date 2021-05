Bayern: Weitere Lockerungen im Tourismus

München, 11.05.2021 | 15:37 | soe

Bayern will ab Pfingsten weitere Lockerungen im Tourismussektor gestatten. Dann sollen in Gebieten mit niedriger Corona-Inzidenz die Seilbahnen wieder in Betrieb genommen werden, auch Schiffsausflüge auf Seen und Flüssen werden erlaubt. Die Angebote sollen, ebenso wie Stadtführungen und der Besuch von Außenbereichen medizinischer Thermen, von Kunden mit einem negativen Corona-Test genutzt werden dürfen.



In Bayern dürfen ab dem 21. Mai auch Seilbahnen und Ausflugsschiffe wieder den Betrieb aufnehmen.

In bayerischen Gemeinden mit stabiler Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 sollen ab dem 21. Mai im Tourismus mehr Freiheiten möglich werden. Nach einem Bericht des Bayerischen Rundfunks kündigte Staatskanzleichef Florian Herrmann entsprechende Pläne der Behörden an. Unter freiem Himmel dürfen wieder Gästeführungen in Städten, im kulturellen Bereich sowie in der Natur stattfinden. Zur Teilnahme sowie für die Nutzung von Ausflugsschiffen, Seilbahnen, Reisebussen und medizinischen Termen muss ein aktuelles, negatives Corona-Testergebnis vorgewiesen werden. Von der Testpflicht ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren sowie nachweislich Geimpfte und Genesene.Gute Nachrichten gibt es auch für Hotelgäste. Dass Beherbergungsbetriebe in Bayern in Gemeinden mit niedriger Inzidenz ab Pfingsten wieder öffnen dürfen, wurde bereits in der vergangenen Woche bekanntgegeben. Nun folgen die Einzelheiten: Sowohl Schwimmbäder, als auch Fitnessbereiche in Hotels dürfen von deren Gästen wieder genutzt werden. Bis 22 Uhr ist zudem eine Bewirtung der Übernachtungsgäste in den Innenbereichen gestattet. Als Zugangsvoraussetzung gilt auch hierbei für Gäste ein maximal 24 Stunden alter Corona-Test beim Check-in, anerkannt werden PCR- und Antigen-Schnelltests sowie Selbsttests unter Aufsicht.Wie Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger betonte, sei für die Hotelöffnungen ein Vorlauf von acht Tagen notwendig. Ausschlaggebend für Pfingsten ist somit der Inzidenzwert, den die Gemeinden am 14. Mai haben. Mit den angekündigten Öffnungen soll nach Aussage des Ministers ein Stück Normalität ins Land zurückkehren.