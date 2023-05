Blaue Flaggen auf Mallorca: Ausgezeichnete Badestrände 2023

München, 05.05.2023 | 16:23 | spi

Auf Mallorca wurden 20 Strände mit der Blauen Flagge ausgezeichnet. Im Vergleich zum letzten Jahr sind das drei Qualitätssiegel weniger. Voraussetzung für eine solche Auszeichnung ist unter anderem eine exzellente Wasserqualität. Die Stiftung für Umwelterziehung verleiht die Blauen Flaggen jedes Jahr neu, um Touristinnen und Touristen eine objektive Orientierungshilfe für ihren Badeurlaub zu bieten.



Die traumhafte Playa de Muro wurde 2023 erstmalig mit der Blauen Flagge ausgezeichnet.

Mallorca ist und bleibt ein Badeparadies sondergleichen. Der Entzug der Blauen Flaggen ist in zwei von drei Fällen auf einen fehlenden Antrag zurückzuführen. Denn die Stiftung vergibt die Blaue Flagge nur auf einen kostenpflichtigen Antrag. Das erklärt auch, warum der bekannte Naturstrand Es Trenc kein Gütesiegel aufweist. Im Jahr 2023 haben die Gemeinden der Playa de Palma und Cala Estància ebenfalls keinen Antrag gestellt. Für den Strand Cala Gran ergab die Wasseranalyse nur die Note „gut“, was den strengen Richtlinien bereits nicht mehr entspricht. Dafür weht an der Playa de Muro erstmalig eine Blaue Flagge.Es gibt vier Eigenschaften, die ein Strand beziehungsweise der Betreiber erfüllen muss, um mit der Blauen Flagge ausgezeichnet zu werden. An erster Stelle steht die Badewasserqualität. Dazu müssen Wasserproben entnommen und nach strengen Vorgaben analysiert werden. Nur wenn das Ergebnis „exzellent“ ausfällt, darf die Blaue Flagge vergeben werden. Die Präsenz von Rettungsschwimmern und -schwimmerinnen, Notfallplänen sowie ein sicherer Zugang zum Strand stellen eine weitere Dimension des Bewertungsmaßstabs dar. Schließlich müssen die Strandbetreiber ein Abfallmanagement vorweisen und die Besucherinnen und Besucher über Umweltaspekte und Verhaltensregeln informieren.In der Gemeinde Felanitx haben die Strände Cala Ferrera, Marçal, Sa Nau und Porto Colom eine Blaue Flagge. Cala Barques und Cala Molins in Pollença sowie Cala Nau und Sa Coma in Sant Llorenç des Cardassar wurden ebenfalls ausgezeichnet. Gleich vier tadellose Strände bietet die Gemeinde Santanyi mit den Calas Llombards, Mondragó, Santanyi und s’Amarador. Eine exzellente Wasserqualität bieten auch Can Picafort, Son Bauló und Son Serra in Santa Margalida. In Palma de Mallorca hat dieses Jahr nur der Cala Major eine Blaue Flagge erhalten. Weitere Strände mit Qualitätssiegel sind Muro, Cala Millor, Es Dolç und Es Ribell.