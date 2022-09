München, 19.09.2022 | 10:35 | twi

Brasilien hat seine coronabedingten Einreiseregelungen gelockert. Demnach dürfen auch nicht geimpfte Urlauberinnen und Urlaubern wieder ins Land kommen, sofern sie ein negatives Testergebnis vorlegen können. Damit reagiert das südamerikanische Land auf die aktuelle Positionierung der Weltgesundheitsorganisation WHO.



Nicht geimpfte Reisende dürfen wieder nach Brasilien einreisen.

Die neue Einreiseregelung wurde am vergangen Montag im Amtsblatt der brasilianischen Regierung veröffentlicht und ist damit in Kraft getreten. Sie gestattet nicht oder nicht vollständig geimpften Personen aus dem Ausland die Einreise auf dem Luft-, Land- oder Seeweg unter Vorlage eines Negativtests auf das Coronavirus. Dabei werden maximal 24 Stunden alte Antigen- oder PCR-Tests verlangt, die in Portugiesisch, Spanisch oder Englisch vorliegen müssen. Ungeimpfte Kinder unter zwölf Jahren benötigen jedoch keinen Testnachweis. Mit der neuen Regelung reagiert die brasilianische Regierung auf die aktuelle Empfehlung der WHO, die unter anderem besagt, dass man in der derzeitigen Situation ungeimpften Reisenden eine Alternative zum Impfnachweis anbieten sollte.Eine Impfung gegen COVID-19 muss mit einem Nachweis in portugiesischer, spanischer oder englischer Sprache belegt werden. Dabei muss die zweite Impfung spätestens zwei Wochen vor der Einreise erfolgt sein. Ein QR-Code allein reicht als Nachweis hierbei jedoch nicht aus, Reisende müssen belegen können, welches Vakzin sie wann erhalten haben und welche Chargennummer auf dem Impfstoff vermerkt war. Außerdem ist vorgeschrieben, dass der vollständige Name der immunisierten Person auf dem Impfnachweis eingetragen ist. Wer einen Impf- oder Testnachweis vorlegen kann, hat Anspruch auf das brasilianische Touristenvisum, das für eine Dauer von 90 Tagen ausgestellt wird. Ein Genesungsnachweis wird von den lokalen Behörden nicht anerkannt.Die Regelungen zur Maskenpflicht unterscheiden sich in Brasilien je nach Bundesstaat. Während in einigen Regionen noch ein Mund-Nase-Schutz in Innenräumen verpflichtend ist, muss in anderen, wie beispielsweise Rio de Janeiro oder São Paulo, keine Maske mehr getragen werden. Reisende sollten sich im Vorfeld über die Infektionsschutzmaßnahmen an ihrer Destination erkundigen. Zudem sind einige Dienstleistungen noch immer nur eingeschränkt verfügbar. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Brasilien beträgt derzeit etwa 43. Von den 214 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern sind momentan 80,3 Prozent vollständig gegen das Coronavirus geimpft, 55,2 Prozent haben zudem bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten.