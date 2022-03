Bulgarien schafft 3G-Regel ab

München, 25.03.2022 | 10:53 | soe

Bulgarien hat die 3G-Regel innerhalb des Landes abgeschafft. Sie galt zuvor fünf Monate lang als Zutrittsvoraussetzung für Restaurants, Geschäfte und kulturelle Einrichtungen, nun sind diese wieder ohne Impf-, Test- oder Genesungsnachweis zugänglich. Bulgarien verzeichnet eine der niedrigsten Impfquoten Europas, hat aber dennoch seit einem Monat stabil niedrige Corona-Infektionszahlen.



Für den Zugang zu Einkaufszentren, sportlichen Einrichtungen und Kulturbetrieben in Bulgarien benötigen Kunden und Kundinnen sowie das Personal seit dieser Woche keinen Nachweis gemäß der 3G-Regel mehr. Weiterhin Pflicht bleibt jedoch das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes in Geschäften und dem öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Darüber hinaus müssen Einreisende in das Balkanland weiterhin einen 3G-Nachweis erbringen.Das beliebte Urlaubsland fordert seit dem 1. Februar 2022 von Reisenden aus Deutschland einen Nachweis gemäß der 3G-Regel. Dieser ist nötig, da die Bundesrepublik von Bulgarien derzeit als Land der roten Zone innerhalb der EU geführt wird. Somit muss für den Grenzübertritt der Beleg über eine vollständige Impfung, Genesung oder einen aktuellen negativen Test vorgelegt werden, nach Informationen des Auswärtigen Amtes fordert Bulgarien dieses Zertifikat in einheitlichem EU-Format. Genesungsnachweise haben also eine Gültigkeit von 180 Tagen und Impfnachweise von 270 Tagen nach Erhalt der letzten Dosis des Grundimpfschemas. Im Fall eines Testnachweises werden maximal 72 Stunden alte PCR-Tests sowie höchstens 24 Stunden alte Antigen-Schnelltests akzeptiert. Kinder unter zwölf Jahren sind von der Nachweispflicht ausgenommen.Mit nur knapp 30 Prozent vollständig geimpften Bulgaren und Bulgarinnen hat das Land eine der niedrigsten Impfraten Europas, die Auffrischungsdosis haben bislang lediglich rund zehn Prozent der Bevölkerung erhalten. Dennoch hat sich das Land am Schwarzen Meer kontinuierlich von der letzten Pandemiewelle erholt, die Ende Januar ihren Höhepunkt erreicht hatte. Mit Stand zum 25. März liegt die Sieben-Tage-Inzidenz Bulgariens bei 143,1 und damit bei weniger als einem Zehntel des aktuell in Deutschland gemessenen Wertes (1.756,4).