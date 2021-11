Bulgarien lockert Einreisebestimmungen

München, 30.11.2021 | 10:18 | twi

Bulgarien lockert die Einreisebestimmungen für Personen aus EU-Mitgliedsstaaten. Laut Auswärtigem Amt ist ab dem 1. Dezember eine Einreise in den Balkanstaat ohne Vorlage eines PCR-Tests möglich. Die Infektionszahlen im Land fallen seit einem Monat kontinuierlich, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei etwa 225.



Geimpfte und genesene Personen, die aus EU-Mitgliedsstaaten nach Bulgarien einreisen, müssen sich ohne negativen PCR-Test nach den neuen Bestimmungen nicht länger in Quarantäne begeben. So reicht auch das Impfzertifikat der Europäischen Union, welches über eine vollständige Immunisierung informiert, wieder zur Einreise nach Bulgarien aus. Auch Reisende, die einen Nachweis über eine durchgemachte COVID-19-Infektion vorbringen können, dürfen das Land wieder ohne Selbstisolation betreten. Wer weder geimpft noch genesen ist, muss ab 1. Dezember entweder einen maximal 72 Stunden alten PCR- oder einen höchstens 48 Stunden alten Antigentest vorlegen. Für Kinder unter zwölf Jahren entfällt die Test- und Nachweispflicht.Für bulgarische Staatsangehörige und Personen mit bulgarischem Aufenthaltstitel, die nicht getestet sind oder aus bestimmten Drittländern einreisen, gilt weiterhin eine zehntägige Quarantänepflicht nach der Einreise. Jedoch haben diese Personengruppen die Möglichkeit, sich bis zu 24 Stunden nach der Einreise einem PCR-Test zu unterziehen und die Selbstisolation nach Erhalt eines negativen Ergebnisses zu beenden. Diese Regelung gilt jedoch nicht für Reisende aus Drittländern, die über keinen bulgarischen Aufenthaltstitel oder Pass verfügen. Neben Kindern müssen auch Busfahrerinnen und Busfahrer im internationalen Verkehr, LKW-Fahrerinnen und -Fahrer sowie Flugzeugbesatzungen keinen Test- oder Impfnachweis vorlegen.Das Infektionsgeschehen in Bulgarien verbessert sich stetig, die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich binnen eines Monats halbiert und liegt mit Stand zum 30. November bei 226,6. Das Robert Koch-Institut führt das Land jedoch nach wie vor auf seiner Liste der Hochrisikogebiete, weshalb das Auswärtige Amt vor nicht notwendigen Reisen warnt. Bulgariens Impfquote ist die niedrigste in der Europäischen Union, lediglich 25,3 Prozent der Bevölkerung sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft.