Bulgarien verschärft Corona-Beschränkungen

München, 21.10.2021 | 10:03 | soe

In Bulgarien herrschen seit heute strengere Corona-Regeln. Die Behörden haben nach Informationen des internationalen Nachrichtenportals Garda eine Nachweispflicht nach dem 3G-Prinzip für öffentliche Innenräume erlassen. Demnach wird ab sofort für den Besuch von Restaurants, Kinos und Einkaufszentren ein „Grünes Zertifikat“ gefordert.



Aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen und noch niedriger Impfraten wird der Alltag in Bulgarien ab jetzt strenger reguliert. Für sämtliche Aktivitäten in Innenräumen, zu denen neben der Gastronomie und Geschäften auch Fitnessstudios gezählt werden, ist nun die Vorlage eines „Grünen Zertifikats“ erforderlich. Dieses weist entweder eine vollständige Impfung, eine kürzliche Genesung oder ein aktuelles negatives Corona-Testergebnis nach. Welche konkreten Anforderungen an die Tests gestellt werden, wurde bislang noch nicht klar definiert. Europäischer Standard ist ein maximal 48 Stunden alter Antigen-Schnelltest oder ein höchstens 72 Stunden alter PCR-Test.Massenveranstaltungen dürfen in Bulgarien nach wie vor nicht stattfinden, in privatem Rahmen sind Zusammenkünfte nun auf höchstens 30 Personen in geschlossenen Räumen und 60 Menschen unter freiem Himmel begrenzt. Bis vorerst zum 30. Oktober müssen sich Einrichtungen des Einzelhandels, Kulturstätten, Unterhaltungsbetriebe und ähnliche Institutionen an Kapazitätsbeschränkungen, begrenzte Öffnungszeiten sowie allgemeine Regeln zur Einhaltung des Mindestabstands und der Maskenpflicht halten. Der aktuell verhängte Ausnahmezustand Bulgariens behält noch bis mindestens zum 30. November Gültigkeit.Nach einer mehrwöchigen Entspannungsphase zur Mitte des Sommers steigen die Infektionszahlen in Bulgarien seit Ende Juli wieder stark an. Mit Stand zum 21. Oktober verzeichnet das Land eine Sieben-Tage-Inzidenz von 347,2 mit steigender Tendenz, damit nähern sich die Werte einem neuen Allzeithoch. In Bezug auf die Immunisierung der Bevölkerung liegt Bulgarien deutlich im europäischen Vergleich zurück. Von den knapp 6,9 Millionen Einwohnern hat bislang nur jeder Fünfte mindestens eine Impfdosis erhalten.