Bundesgartenschau 2023: Mannheim mit dem grünen Daumen

München, 29.03.2023 | 09:07 | spi

In Mannheim steht die Bundesgartenschau 2023 an. Am 14. April eröffnet die Quadratestadt bei hoffentlich sonnigem Wetter die traditionelle Gartenschau. Bis zum 8. Oktober können sich die Besucherinnen und Besucher auf über 100 Hektar von der Vielfalt der Pflanzen und Blumen verzaubern lassen. Inhaltlich gliedert sich die Bundesgartenschau 2023 in vier Leitthemen. Wie diese aufgegriffen werden, zeigt unter anderem die neue Seilbahn, die die beiden Hauptausstellungsorte über den Neckar verbindet.



In Mannheim findet in diesem Jahr die flächenmäßig zweitgrößte Bundesgartenschau aller Zeiten statt.



Höhepunkte der Bundesgartenschau 2023



Ab dem 14. April steht Mannheim ganz im Zeichen von Pflanzen und Blumen. Schon beim Spaziergang zwischen den beiden kontrastreichen Standorten erleben die Besucherinnen und Besucher ihr grünes Wunder. Im Luisenpark gibt es ein frisches Facelifting zu bestaunen. Zu den Erweiterungen gehören neue Erlebnisräume und eine begehbare Unterwasserwelt. Auf dem Spinelli-Militärgelände präsentieren sich Blumen- und Fachaussteller sowie Baumschulen, aber auch innovative Pionierinnen und Pioniere mit effizienten Bewässerungssystemen oder begrünten Hausfassaden. An Ideen für ein nachhaltiges Leben mangelt es nicht. Die Konversion von Militärflächen zu Mannheims neuer grüner Lunge ist dafür ein buchstäblich lebendes Beispiel.



Anreise nach Mannheim



Die vier Leitthemen sind Klima, Umwelt, Energie und Nahrungssicherheit. Am Beispiel der zwei Kilometer langen Seilbahn soll gezeigt werden, wie zukunftsorientiertes Leben in der Stadt möglich ist. Auch die beiden Orte, an denen die Bundesgartenschau hauptsächlich stattfindet, stehen im Zeichen der Nachhaltigkeit. Zum einen ist der historische Luisenpark mit seinen schwimmenden Gondolettas Austragungsort. Zum anderen hat das ehemalige US-Militärgelände Spinelli ein neues, frisches Gesicht bekommen. Statt die Hallen abzureißen, werden sie saniert und einer neuen Nutzung zugeführt.

