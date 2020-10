Chemnitz wird Kulturhauptstadt 2025

München, 29.10.2020 | 11:11 | lvo

Sachsen gewinnt an Popularität und Chancen, sich im Tourismus zu profilieren. Am 28. Oktober wurde Chemnitz als europäische Kulturhauptstadt 2025 benannt. Ganz Sachsen ist zudem Partnerland der Reisemesse ITB 2021.



Am frühen Mittwochnachmittag verkündete die Jury der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 den deutschen Gewinner: Chemnitz konnte sich gegen die deutschen Mitbewerber Hannover, Hildesheim, Magdeburg und Nürnberg durchsetzen. Die sächsische Metropole hat ein Programm unter dem Motto „C the unseen“ erarbeitet, Chemnitz 2025 richtet den Blick demnach auf das Ungesehene: eine ungesehene Stadt, die ungesehenen europäischen Nachbarn, die ungesehenen Orte und Biografien, die ungesehenen Talente in jedem Einzelnen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur Chemnitz selbst, sondern auch andere ungesehene europäische Orte und Regionen, was zu einem demokratischen Miteinander und Weltoffenheit über Ländergrenzen hinaus beitragen soll. Die zweite Europäische Kulturhauptstadt 2025 stellt Slowenien. Welche Stadt es wird, ist noch nicht bekannt.Nicht nur Chemnitz selbst, sondern ganz Sachsen kann den Tourismus bereits im kommenden Jahr noch weiter ankurbeln: Das Bundesland ist Partnerland der ITB, der Leitmesse im weltweiten Tourismus. Diese findet 2021 rein digital statt. Sachsen agiert dabei als offizielle Kulturdestination der ITB. Sachsen biete „landschaftliche Schönheit, bedeutende Kunst und Kultur, weltberühmtes Traditionshandwerk und moderne Manufakturen“, heißt es in einem Statement der Messe.