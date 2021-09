Chile öffnet für internationale Reisende

München, 22.09.2021 | 10:18 | cge

Chile öffnet nach mehr als eineinhalb Jahren seine Grenzen für internationale Reisende. Ab dem 1. Oktober 2021 dürfen dann Geimpfte wieder in das südamerikanische Land einreisen. Dies geht aus einer Veröffentlichung des chilenischen Tourismusministeriums hervor.



Wer nach Chile reisen möchte, muss jedoch einige Voraussetzungen erfüllen, die das Andenland bereits herausgegeben hat. Einreisen dürfen nur vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Personen. Anerkannt werden unter anderem Impfstoffe, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder europäischen Zulassungsbehörde EMA bewilligt wurden. Die letzte Impfdosis muss 14 Tage vor Einreise injiziert worden sein. Mit dem Nachweis der Impfung können Einreisende dann einen 30-Tage-Mobilitätspass vom Gesundheitsministerium des Landes zu erhalten. Weiterhin muss mindestens 48 Stunden vor Einreise ein eidesstattliches Formular ausgefüllt werden, welches Kontakt-, Gesundheits- und Reiseinformationen enthält. Einreisende müssen zudem über eine Reisekrankenversicherung mit einer Deckungssumme von 30.000 US-Dollar verfügen, die auch eine Erkrankung an COVID-19 einschließt.Für die Einreise nach Chile benötigen Urlauber weiterhin ein negatives PCR-Testergebnis. Die Probeentnahme darf maximal 72 Stunden vor dem Abflug erfolgt sein. Bei Flügen mit Zwischenstopp zählt hierbei das letzte Boarding. Eingereist werden kann über die Flughäfen Santiago, Iquique und Antofagasta.Eine weitere Anforderung an Einreisende ist eine fünftägige Quarantäne nach der Einreise. Diese muss unverzüglich nach Ankunft in Chile angetreten werden. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, um an den Quarantäneort zu gelangen, ist nicht erlaubt. Die Isolation kann in einem Hotel oder einer privaten Unterkunft abgeleistet werden. Wer sich für ein Hotel entscheidet, darf das Zimmer während der Quarantäne nicht verlassen. Der Quarantäneort muss zudem vorab im Gesundheitsformular angegeben werden. Außerdem müssen alle Einreisenden das vierzehntägige Follow-up-Verfahren befolgen. Das Formular wird täglich per E-Mail zugeschickt und beinhaltet Fragen zu Aufenthaltsorten und Gesundheitsstatus.