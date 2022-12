China beendet Einreise-Quarantäne ab 8. Januar

München, 27.12.2022 | 14:16 | soe

China schafft die verpflichtende Quarantäne bei der Einreise zum 8. Januar 2023 ab. Wie die Gesundheitskommission des Landes bekanntgab, wird die Gefahrenstufe des Coronavirus abgesenkt, womit sich auch die Einreisebedingungen für ausländische Staatsbürger lockern. Diese brauchen künftig nur noch einen negativen Coronatest vor dem Abflug.



Vom 8. Januar an müssen sich Einreisende nach China nicht mehr in die bislang vorgeschriebene Hotelquarantäne begeben. Diese betrug zuletzt noch mindestens fünf Tage, gefolgt von drei Tagen in häuslicher Isolation. Zwischenzeitlich hatten die chinesischen Behörden während der Corona-Pandemie sogar eine Isolationszeit von 21 Tagen vorgeschrieben. Künftig genügt ein negativer, maximal 48 Stunden alter Test vor Antritt des Fluges in die Volksrepublik, weitere Tests nach der Ankunft wird es ebenfalls nicht mehr geben.Angesichts der zuletzt stark angestiegenen Corona-Infektionszahlen in China kommt die Einreiselockerung eher überraschend. Ursächlich ist hier jedoch Chinas jüngste Abkehr von der bisher verfolgten, strikten Null-COVID-Politik. Seit Anfang Dezember verfolgt die Volksrepublik nach landesweiten Demonstrationen der Bevölkerung eine neue Strategie ohne umfassende Lockdowns und Massentestungen, vielmehr solle die Gesundheit und Sicherheit der Menschen laut Präsident Xi Jinping nun gezielter geschützt werden. Zudem wird die Lockerung damit begründet, dass die inzwischen verbreitete Omikron-Mutation weniger schwere Krankheitsverläufe verursacht.Neben der leichteren Einreise für ausländische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen sollen auch die Vorgaben für Chinesen und Chinesinnen gelockert werden. Diese waren in ihren Reisemöglichkeiten ins Ausland während der Corona-Pandemie stark eingeschränkt. Seit der Bekanntgabe des Endes der Quarantänepflicht stiegen die Buchungen von Flügen ins Ausland laut chinesischer Staatsmedien stark an, es wurde ein Zuwachs von 850 Prozent verzeichnet.