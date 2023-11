Condor und Emirates geben Interline-Partnerschaft bekannt

München, 15.11.2023 | 14:15 | spi

Condor und Emirates gehen eine Interline-Partnerschaft ein. Dadurch verbessern sich die Anbindungen beider Fluggesellschaften. Fluggäste von Condor haben die Möglichkeit, von Frankfurt nach Dubai zu fliegen und mit Emirates nahtlose Anschlüsse zu weiteren Fernzielen zu nutzen. Dazu gehören zum Beispiel Auckland und Bangkok.



Condor und Emirates arbeiten künftig eng zusammen. © Condor

Emirates will ihre Verbindungen von und nach Deutschland ausbauen. Mit Condor hat die staatliche Fluggesellschaft des Emirats Dubai eine neue Partnerin gefunden. Zum einen profitieren Reisende aus den Vereinigten Arabischen Emiraten von Umsteigeverbindungen zu beliebten europäischen Zielen. Der Tourismus wächst und Geschäftsreisen werden einfacher. Zum anderen erhalten deutsche Reisende Zugang zu weiteren Fernzielen in Afrika, Asien, Australasien sowie im Nahen und Mittleren Osten.Von Frankfurt nach Dubai und mit einer der besten Airlines der Welt weiter in den Traumurlaub fliegen – alles mit nur einem Ticket und durchgängiger Gepäckbeförderung. Eine Interline-Partnerschaft macht es möglich. Ab Frankfurt können Reisende mit Emirates zwölf neue Ziele erreichen. Zu den Highlights ab Frankfurt zählen Auckland in Neuseeland, die thailändische Metropole Bangkok und Male auf den Malediven.Mehr als eine Million Menschen mit Wohnsitz in Deutschland sind Mitglied im Vielfliegerprogramm Skywards von Emirates. Ab sofort sammeln sie auch auf Condor-Flügen Punkte. Außerdem können Skywards-Mitglieder auf Condor-Flügen ein Upgrade in eine höhere Klasse gegen Meilen einlösen. Für 8.000 Meilen steigen Reisende in die Economy Class auf, für 16.000 Meilen in die Business Class.