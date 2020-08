Corona in Belgien: Brüssel erlässt Maskenpflicht im Freien

München, 13.08.2020 | 08:41 | soe

Brüssel führt ab sofort eine Maskenpflicht ein, die überall in der Öffentlichkeit gilt. Damit muss nun auch im Freien in öffentlichen Räumen von allen Personen ab zwölf Jahren ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Die neue Regelung gilt nicht nur in der belgischen Hauptstadt selbst, sondern auch im gesamten Großraum Brüssel.



Die verschärfte Maskenpflicht ist eine Reaktion der Behörden auf die steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus. Sie überstiegen in den vergangenen sieben Tagen den Grenzwert von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Es gibt jedoch auch Ausnahmen von der neuen Maskenpflicht, so muss beim Sport sowie bei intensiver körperlicher Arbeit auf öffentlichen Straßen kein Mund-Nase-Schutz angelegt werden. Auch Personen, deren Gesundheitszustand kein Maskentragen zulässt, sind von der Pflicht befreit.Bislang galt die Maskenpflicht in Belgien nur an bestimmten Plätzen und auf belebten Straßen, wie Einkaufsmeilen und Märkten. Nun muss der Mund-Nase-Schutz in und um Brüssel in der gesamten Öffentlichkeit getragen werden, zudem auch an privaten Orten, die öffentlich zugänglich sind. Die Polizei soll die Einhaltung der neuen Regelung kontrollieren. Brüssel folgt damit unter anderem dem Beispiel von Paris. In der französischen Hauptstadt gilt seit dem 10. August ebenfalls eine Maskenpflicht im Freien