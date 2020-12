Corona: Estland verhängt weitere Beschränkungen

München, 04.12.2020 | 10:35 | soe

Das baltische Land Estland erlässt zur Eindämmung der Corona-Pandemie neue Beschränkungen. Die erweiterten Regelungen betreffen vor allem gastronomische Betriebe sowie Einkaufszentren und Geschäfte. Gelten werden die Maßnahmen ab 5. Dezember, berichtet das Nachrichtenportal Fvw.



Ab Samstag werden die Öffnungszeiten von Gastronomieangeboten und Unterhaltungsstätten ohne feste Sitzplätze reglementiert. So müssen diese dann um 22 Uhr schließen. Des Weiteren muss die Besucherkapazität in Geschäften und Einkaufszentrum um 50 Prozent verringert werden. Die Regierung Estlands reagiert mit den neuen Regularien auf den deutlichen Anstieg der Infektionszahlen. Die bisher geltenden Hygienevorschriften und Abstandsregeln gelten auch weiterhin. Alle Personen über zwölf Jahren sind angehalten, in öffentlichen Räumen wie Kinos und Theatern sowie im öffentlichen Personenverkehr eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.Die Regionen Tartu, Ida-Viru, Harju, Hiiu und Rapla gelten derzeit laut dem Robert Koch-Institut als Risikogebiete. Für diese gilt eine Reisewarnung durch das Auswärtige Amt. Die Einreise nach Estland ist grundsätzlich jedoch möglich. Für Einreisende aus Deutschland nach Estland besteht seit Ende Oktober eine zehntägige Quarantänepflicht. Alternativ kann bei Einreise ein Test auf COVID-19 durchgeführt werden. Das Testergebnis muss in Selbstisolation abgewartet werden. Mit einem negativen Testergebnis können die Personen mit Einschränkung sozialer Kontakte zur Arbeit gehen. Nach sieben Tagen kann ein zweiter Test durchgeführt werden. Sofern dieses Ergebnis ebenfalls negativ ist, kann der Reisende dann uneingeschränkt seinem Alltag nachgehen.Laut Angaben des Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) liegt die 14-Tage-Inzidenz in Estland derzeit bei 333 Fällen. Im Vergleich hierzu befindet sich Deutschland mit 304 aktuell etwas darunter. Seit Pandemie-Beginn verzeichnete Estland mit seinen 1,3 Millionen Einwohnern rund 13.500 Infektionen. Die Zahlen unterscheiden sich in den einzelnen Regionen des Landes stark voneinander.