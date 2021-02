Corona: Malediven verlängern Ausgangssperre

München, 22.02.2021 | 13:34 | soe

Auf den Malediven bleiben in zwei Ortschaften die nächtlichen Ausgangssperren länger in Kraft als vorgesehen. So gilt die Beschränkung in Addu nun bis mindestens zum 24. Februar, in Fuvahmulah bis zum 28. Februar. Damit verbunden sind nach Meldungen des Informationsportals Garda Verbote des Geschäftsbetriebs, öffentlicher Bewegungen sowie aller nicht unbedingt nötigen Fahrzeugfahrten.



Auf dem Addu-Atoll der Malediven gilt noch bis mindestens zum 24. Februar eine nächtliche Ausgangssperre.



Landesweit weitere Einschränkungen



Auf allen Inseln der Malediven herrschen darüber hinaus weitere Corona-Vorgaben und Beschränkungen. So gilt im öffentlichen Raum eine Maskenpflicht für alle Personen über zwei Jahren. Sportstätten und Schulen bleiben vorerst geschlossen, Touristen dürfen sich nur in ihrem gebuchten Resort aufhalten. Wer seinen Aufenthalt auf mehrere Unterkünfte aufteilen möchte, muss beim maledivischen Tourismusministerium die Genehmigung für einen „Split Stay“ beantragen.



Über Addu und Fuvahmulah



Im Addu herrscht derzeit eine Ausgangssperre zwischen 20 und 4 Uhr. In dieser Zeit müssen Geschäfte und Restaurants schließen, Speisen dürfen jedoch per Lieferdienst verkauft werden. Es dürfen sich nicht mehr als drei Personen treffen, zudem sind Besuche in anderen Haushalten verboten. Ähnliche Regeln gelten auch in der Stadt Fuvahmulah auf dem gleichnamigen Atoll, dort bleiben sie noch bis mindestens zum 28. Februar in Kraft.

