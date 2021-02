Corona: Malediven verlängern Ausgangssperre in Addu bis zum 3. März

München, 25.02.2021 | 12:03 | soe

Die Malediven haben die nächtliche Ausgangssperre in der Stadt Addu ein weiteres Mal verlängert. Nun bleiben die Ausgangsbeschränkungen von 20 Uhr bis 4 Uhr mindestens bis zum 3. März in Kraft. Grund sind die weiterhin steigenden Corona-Fallzahlen in dem Inselstaat.



Nach wie vor ist die Corona-Lage in Addu nicht unter Kontrolle, weshalb die nächtlichen Restriktionen weiterhin gelten. Ab 20 Uhr abends bis 4 Uhr am Folgetag müssen die Geschäfte schließen und Fahrzeuge dürfen nur noch aus wesentlichen Gründen, beispielsweise medizinischen Notfällen, auf den Straßen bewegt werden. Restaurants sowie religiöse Stätten sind in dieser Zeit ebenfalls geschlossen, die Menschen in Addu dürfen sich nur eingeschränkt in der Öffentlichkeit bewegen. Zudem sind in Addu Versammlungen von mehr als drei Personen verboten, es dürfen keine Besuche anderer Haushalte stattfinden. Die Stadt auf dem gleichnamigen Atoll liegt rund 530 Kilometer von der Hauptstadt Malé entfernt.Die Corona-Fallzahlen auf den Malediven insgesamt stagnieren derzeit auf verhältnismäßig hohem Niveau, neben Addu sind auch die Hauptstadt Malé sowie die Ortschaft Fuvahmulah stärker betroffen. Deutschland hat für den Inselstaat seit dem 17. Juli 2020 eine Reisewarnung ausgesprochen, nachdem das Robert Koch-Institut ihn auf die Liste der Corona-Risikogebiete gesetzt hatte. Die Schweiz führt eine ähnliche Liste und hat die Malediven aufgrund angespannten Infektionslage mit Wirkung zum 8. März ebenfalls in diese aufgenommen. Damit müssen Einreisende von den Malediven sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz für zehn Tage in Quarantäne.Die Malediven selbst erlauben Urlaubern nach wie vor die Einreise, sie müssen sich jedoch an bestimmte Regelungen halten. So müssen die Einreisenden einen negativen PCR-Test vorweisen, der maximal 96 Stunden vor dem Abflug durchgeführt wurde. Außerdem benötigen Ankömmlinge eine Buchungsbestätigung für ein Resort für die gesamte Dauer des geplanten Aufenthaltes auf den Malediven.