Corona: Malta kündigt Lockerungen an

München, 08.04.2021 | 09:23 | cge

Malta bereitet den Weg aus dem Lockdown und hat schrittweise Lockerungen der Corona-Beschränkungen angekündigt. Ab dem 12. April 2021 sollen zunächst Schulen und Kindergärten ihren Betrieb wiederaufnehmen dürfen. Zwei Wochen später ist die Öffnung bisher geschlossener Geschäfte und Dienstleistungen vorgesehen.



Malta lockert den Corona-Lockdown.

Aufgrund sinkender Corona-Infektionszahlen im Mittelmeerstaat Malta werden die Lockerungen nach einer Periode strenger Restriktionen möglich. Das Land befand sich seit Anfang März in einem strikten Lockdown: Schulen wurden geschlossen; geöffnet waren nur Geschäfte, die Güter des täglichen Bedarfs anbieten. Am 7. April 2021 kündigte Premierminister Robert Abela nun die vorsichtigen und schrittweisen Lockerungen der Maßnahmen ab dem 12. April an. Zunächst dürfen Kinder wieder Grundschulen und Kindergärten besuchen, wenige Tage später sollen schrittweise Schüler höherer Klassen wieder in die Bildungseinrichtungen zurückkehren können.Zwei Wochen später steht für den Einzelhandel eine Lockerung an. Ab dem 26. April 2021 dürfen geschlossene Geschäfte und Dienstleistungsanbieter ihre Pforten wieder für Kunden öffnen. Im öffentlichen Raum ist die Zusammenkunft von bis zu vier Personen gestattet, bisher durften sich lediglich zwei Menschen versammeln. Restaurants und Bars bleiben jedoch weiterhin geschlossen.Malta erlaubt derzeit nur die Einreise ausländischer Personen aus sogenannten Korridorländern, hierzu gehört auch Deutschland. Einreisende dürfen sich allerdings in den vergangenen 14 Tagen nicht außerhalb dieser Ländern aufgehalten haben, was einer schriftlichen Bestätigung bedarf. Für Einreisen nach Malta besteht aktuell eine Testpflicht: Ankömmlinge müssen einen maximal 72 Stunden alten, negativen PCR-Test vorlegen. Kann dieser nicht nachgewiesen werden, müssen sich Einreisende am Flughafen testen lassen oder sich für 14 Tage in Quarantäne begeben. Außerdem müssen ein Public Health Travel Declaration Form sowie ein Passenger Locator Form ausgefüllt vorgelegt werden. Bei Ankunft in Malta werden weiterhin Temperaturmessungen durchgeführt. Der Inselstaat Malta wird durch das Robert Koch-Institut seit dem 28. Februar 2021 als Hochinzidenzgebiet gewertet. Durch das Auswärtige Amt besteht eine Reisewarnung.