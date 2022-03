Curaçao erlaubt Einreise ohne Corona-Test

München, 09.03.2022 | 10:08 | soe

Curaçao schafft zum 10. März die Pflicht zum Vorzeigen eines negativen Corona-Testergebnisses für die Einreise ab. Damit müssen Urlauber und Urlauberinnen ab morgen nur noch das Passenger Locator Formular sowie die digitale Einreisekarte ausfüllen, welche schon vor der Corona-Pandemie zum Einreiseprozess gehörte. Diese gelockerten Regeln gelten gleichermaßen für Geimpfte und Ungeimpfte, wie das Touristikportal Reise vor 9 berichtet.



Curaçao fordert für die Einreise keinen negativen Corona-Test mehr, auch nicht von ungeimpften Personen. © CHECK24/Oehler

Die Einreise nach Curaçao ist damit ab dem 10. März für Urlauber und Urlauberinnen aus Deutschland wieder gänzlich ohne Quarantäne, Test- oder Nachweispflichten möglich – unabhängig von ihrem Corona-Impfstatus. Das karibische Land, welches ein Teil des Königreichs der Niederlande ist, schafft ab morgen die bisher vorgenommenen Risikoeinstufungen anderer Länder nach deren Pandemielage gänzlich ab. Als einzige corona-bedingte Auflage bleibt das Ausfüllen der Passenger Locator Card „PLC“ binnen 48 Stunden vor dem Abflug in Kraft, sie muss in digitaler oder ausgedruckter Form mitgeführt werden. Zusätzlich ist vor der Anreise die digitale Immigrationskarte auszufüllen.Die Karibikinsel hat im Rahmen der Initiative „A Dushi Stay, the Healthy Way“ Richtlinien festgelegt, an die sich alle touristischen Einrichtungen halten. Diese beinhalten zum Beispiel das Bereithalten von Händewasch- und -desinfektionsmitteln. In öffentlichen Bereichen gilt noch immer das Abstandsgebot von zwei Metern zu fremden Personen, jedoch keine Maskenpflicht. Der Mund-Nase-Schutz sollte aber nach eigenem Ermessen aufgesetzt werden, sobald der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Am Flughafen ist die Maske hingegen nach wie vor obligatorisch.Mit Stand zum 9. März liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Curaçao bei 136,5 und damit wieder auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Noch vor knapp zwei Monaten war mit 3.711,2 der bisherige Höchstwert gemessen worden. Knapp 60 Prozent der Inselbewohner und -bewohnerinnen gelten als vollständig gegen Corona geimpft, fast ein Viertel der Bevölkerung hat eine Auffrischungsdosis erhalten.