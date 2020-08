Dänemark lockert Einreisebestimmungen für Urlauber

München, 17.08.2020 | 09:52 | soe

Dänemark lockert die corona-bedingten Einreisebestimmungen für Urlauber. Künftig müssen Einreisende nicht mehr nachweisen, dass sie mindestens sechs Übernachtungen in dem Land gebucht haben. Damit empfängt Dänemark bald auch wieder Tagestouristen.



Dänemark empfängt bald auch wieder Urlauber, die sich für weniger als sechs Übernachtungen im Land aufhalten möchten.

Die dänische Regierung entschied sich am 15. August, die seit Beginn der Corona-Pandemie geltende „Sechs-Tage-Regel“ abzuschaffen. Zudem dürfen Restaurants, Bars und Cafés nun wieder bis 2 Uhr nachts öffnen, bislang galt eine Sperrstunde um Mitternacht. Weiterhin geschlossen bleiben jedoch Nachtclubs und Diskotheken, sie dürfen bis mindestens Ende Oktober nicht wieder öffnen. Ab dem 22. August führt Dänemark zudem eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln ein, um die Zahl der Neuinfektionen einzudämmen.Einschränkungen im Nachtleben erwarten künftig auch Italien-Urlauber. Aufgrund der wieder ansteigenden Infektionszahlen hat das Land beschlossen, alle Diskotheken vom 17. August bis vorerst zum 7. September zu schließen. Davon betroffen sind auch Tanzclubs am Strand und alle weiteren Tanzveranstaltungen im Freien. Darüber hinaus wird in Italien eine nächtliche Maskenpflicht auf belebten Plätzen eingeführt, die immer von 18 Uhr bis 6 Uhr am Folgetag gelten soll. Sie tritt auch bei Menschenansammlungen vor Lokalen in Kraft.