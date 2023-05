Delfin Delle zu Gast in Travemünde

München, 08.05.2023 | 15:10 | ksu

In der Lübecker Bucht ist seit rund zwei Woche ein Delfin zu Gast, welcher für großen Andrang im Ostseebad Travemünde sorgt. Der auf den Namen „Delle“ getaufte Meeressäuger ist ein Publikumsmagnet bei Touristinnen und Touristen und sorgt für einen Besucheransturm an der Travemündung. Interessierte werden gebeten, Abstand von dem Tier zu halten.



Der Küstenort Schleswig-Holsteins ist seit knapp zwei Wochen im Delfin-Fieber. Der graue Meeressäuger Delle ist dabei mittlerweile ein Publikumsmagnet in Lübeck-Travemünde. Interessierte können ihn dabei nahezu täglich beobachten und mit etwas Geduld auch Zeuge akrobatischer Luftsprünge werden. Das Tier zeigt sich vor allem an der Nordermole und unweit der Priwallfähre. Dabei ist der Delfin nicht mehr nur in Travemünde bekannt, sondern mittlerweile auch schon zum Social-Media-Hit geworden. Reisende können sich teils über tierische Begleitung bei Fährüberfahrten freuen. Der Meeressäuger soll Spaß darin finden, Boote zu begleiten. Auch die Wasserschutzpolizei wurde bereits auf ihren Fahrten von dem Delfin eskortiert.Auch wenn Delle bei Einheimischen und Reisenden beliebt ist, warnen Expertinnen und Experten des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) davor, sich dem Wildtier zu nähern. Der Delfin könne sich dadurch gestresst fühlen und in seiner Nahrungssuche gestört werden. Da die Meeressäuger über einen hohen Stoffwechsel verfügen, der sie in dem kalten Meerwasser warmhält, können Stress und Mangelernährung zu Erkrankungen führen. Delfinbegeisterten wird daher geraten, Delles Akrobatikkünste vom Ufer aus zu beobachten. Segelboote sollten genügend Abstand halten. Wenn sich der Delfin wohlfühle, würde er sich mit etwas Glück von selbst nähern, so die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.Laut ITAW handelt es sich bei Delle um einen eigentlich im süddänischen Svendborg ansässigen Delfin. Seit drei Jahren hielt sich der Meeressäuger rund um den Ort auf. Aufgrund einer Verletzung an einer Flosse des Tieres durch eine Schiffsschraube konnte es durch das Institut identifiziert werden. Die Mitarbeitenden vermuten, dass Delle einem Heringsschwarm gefolgt sei und sich nun vorerst in Travemünde niedergelassen habe. Der letzte Besuch eines Delfins in der Lübecker Bucht wurde im Jahr 2018 durch die gemeinnützige Wal- und Delfin-Schutzorganisation WDC verzeichnet. Da Delfine nicht meldepflichtig sind, werden laut Angaben der Wasserschutzpolizei der Region auch keine weiteren Schritte unternommen und Delle darf bleiben, solang er möchte.