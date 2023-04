Deutschland: Letzte Corona-Regeln ausgelaufen

München, 12.04.2023 | 10:43 | spi

Die Corona-Schutzmaßnahmen sind am 7. April 2023 ausgelaufen. Nachdem die ersten Regelungen wie die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln nach und nach gefallen sind, gelten nun auch die restlichen Maßnahmen nicht mehr. So müssen Besucherinnen und Besucher von Krankenhäusern und Pflegeheimen keinen Mund-Nase-Schutz mehr tragen. Für Reisende aus Virusvariantengebieten entfällt zudem der 3G-Nachweis bei der Einreise nach Deutschland.



Die Corona-Regeln stehen im Infektionsschutzgesetz und sind am 7. April ausgelaufen.

In Paragraph 28b des Infektionsschutzgesetzes ist der zeitliche Rahmen der Corona-Maßnahmen festgelegt. Vom 1. Oktober 2022 bis zum 7. April 2023 wirkte sich dieses Gesetz auf das öffentliche Leben in Deutschland aus. Es beinhaltete Maßnahmen wie die Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr und Quarantäneregelungen. Die meisten dieser Regeln wurden bereits politisch aufgehoben. Nun ist das gesamte Gesetz außer Kraft getreten.In den Zügen des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs muss keine Schutzmaske mehr getragen werden. Gleiches gilt für Behörden und Geschäfte sowie jetzt auch für Arztpraxen und Krankenhäuser. Obwohl das Gesetz ausgelaufen ist, kann in Bahnen, Bussen und öffentlichen Einrichtungen das Hausrecht ausgeübt werden. Die Personen müssten dann wieder zur Maske greifen. Derzeit machen einige Krankenhäuser von diesem Recht Gebrauch. Für Reisende wäre noch relevant, dass sie sich bei der Rückkehr nach Deutschland nicht mehr testen müssen - auch nicht, wenn sie aus einem Virusvariantengebiet kommen.Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach erklärte kürzlich in einer Stellungnahme, dass die Corona-Pandemie in Deutschland beendet sei. Aber auch andere Länder haben bereits viele Maßnahmen aufgehoben. Nur noch in wenigen Ländern ist das Tragen eines Mundschutzes oder die Vorlage eines Impfnachweises bei der Einreise Pflicht. In den USA wird letztere Regelung voraussichtlich am 11. Mai 2023 aufgehoben.