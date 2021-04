Dominikanische Republik: Verkauf von Alkohol am Strand verboten

München, 23.04.2021 | 09:40 | soe

Die Dominkanische Republik hat den Verkauf von Alkohol an Stränden sowie auf Ausflügen am 21. April vorerst verboten. Dies berichtet das Lokalmedium Dominican Today unter Berufung auf das Tourismusministerium des Landes. Hintergrund ist der Schutz von Touristen vor gepanschten alkoholischen Getränken, die in dem Karibikstaat in jüngster Zeit vermehrt aufgetaucht waren.



Das Verbot betrifft den Verkauf, nicht aber den Verkehr von Alkohol am Strand. Wie die Tourismusbehörde Mitur auf ihrer Homepage meldet, dient die Maßnahme der Festigung der Dominikanischen Republik als sicheres Reiseziel, weshalb insbesondere Touristengebiete nun verstärkt kontrolliert werden sollen. Noch seien jedoch keine Fälle von gefälschtem Alkohol in touristischen Regionen bekannt. In dortigen Unternehmen und Gastronomiebetrieben, die weiterhin zum Verkauf von Alkoholika berechtigt sind, wird es vermehrt Stichprobenkontrollen geben. Die dominikanischen Behörden reagieren mit dem Verkaufsverbot auf mehrere Vorfälle im Land, bei denen Menschen nach dem Konsum gefälschter Alkoholika Gesundheitsschäden erlitten hatten. Auch Todesfälle wurden gemeldet. Beschlossen wurden die Maßnahmen während einer Sitzung des Tourismuskabinetts unter Leitung von Minister David Collado am 21. April.Zuletzt waren in der Dominikanischen Republik mehrfach gefälschte Alkoholprodukte in Umlauf gekommen, die mit Methanol versetzt waren. Der Verzehr dieser Alkoholverbindung kann zur Erblindung oder zur Vergiftung führen. Deshalb verpflichtet das dominikanische Gesundheitsministerium die Methanol importierenden Firmen des Landes von nun an, dem Stoff ein unangenehmes Aroma beizumischen. Dieses soll verhindern, dass Menschen ihn trinken. Darüber hinaus wird an der Implementierung eines Rückverfolgbarkeitssiegels gearbeitet, das die Unterscheidung von originalen alkoholischen Getränken und gefälschten Produkten ermöglichen soll.Urlaub in der Dominikanischen Republik ist möglich, die Einreise ausländischer Touristen erlaubt. Bei Ankünften aus Deutschland ist ein elektronisches Ein- und Ausreiseformular („E-Ticket“) auszufüllen, zudem werden an den Flughäfen Temperaturmessungen und stichprobenartige Atemtests durchgeführt. Zeigen sich dabei Auffälligkeiten, ist der Einreisende zu einem PCR-Test verpflichtet. Durch das Mitführen eines negativen, maximal 72 Stunden alten PCR-Testergebnisses können diese Untersuchungen umgangen werden. Die Dominikanische Republik gilt derzeit als Corona-Risikogebiet, es herrscht eine Reisewarnung.