Dominikanische Republik: Kostenlose Corona-Versicherung und Tests

München, 28.08.2020 | 09:32 | lvo

Vor Beginn der Hauptreisezeit in der Karibik ab Herbst legt die Dominikanische Republik einen umfassenden Gesundheitsplan vor, wie das Branchenmagazin Touristik Aktuell berichtet. Dieser soll Urlaubern mehr Sicherheit bieten. Touristen erhalten unter anderem eine kostenlose Corona-Versicherung und können sich kostenlos auf das Coronavirus SARS-CoV-19 testen lassen.



Die Dominikanische Republik legt einen Corona-Gesundheitsplan für Urlauber vor.

Luis Abinader, der neue Präsident der Dominikanischen Republik, sorgt für die Urlaubssaison in der Karibik vor. Es wurde eine Versicherung ausgearbeitet, deren Kosten von Ende September bis Ende Dezember vom Staat übernommen werden. Für Urlauber ist diese somit kostenlos. Sie beinhaltet die Übernahme von Kosten für die Unterbringung, Notfallversorgung, medizinische Telefonberatung und Flugumbuchung im Fall einer COVID-19-Infektion.Derzeit müssen Einreisende einen negativen PCR-Test vor der Abreise in die Dominikanische Republik vorlegen. Dieser entfällt ab September mit der Einführung der kostenfreien Tests. Diese werden bei der Ankunft stichprobenartig in Form neuartiger Atemtests durchgeführt. In den Resorts gibt es ebenfalls Neuerungen: Jedes Hotel errichtet eine sogenannte Labor Sanitary Bubble, in der eventuelle positive Fälle schnellstmöglich behandelt und erneut getestet werden können. Alle touristischen Einrichtungen, ob Bus oder Hotel, werden obendrein mit einem einheitlichen, strengen Hygienesiegel zertifiziert, zu dem auch kontaktloses Fiebermessen vor dem Betreten zählt.