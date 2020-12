Dominikanische Republik verlängert Corona-Versicherung bis April 2021

München, 29.12.2020 | 09:40 | soe

Die Dominikanische Republik hat beschlossen, ihre kostenfreie Corona-Versicherung für Touristen noch bis mindestens zum 30. April 2021 zu verlängern. Sie greift für alle internationalen Pauschalurlauber und deckt neben einer potenziellen Infektion mit dem Coronavirus auch alle anderen medizinischen Notfälle ab. Ursprünglich sollte die Versicherung nur bis zum 1. Januar 2021 gelten.



Konkret profitieren alle internationalen Touristen, die mit dem Flugzeug in die Dominikanische Republik reisen und dort in einem Hotel übernachten, von der kostenlosen Krankenversicherung. Ihre Gültigkeit beginnt mit dem Check-in ins Hotel und erstreckt sich über ambulante Behandlungen, Krankenhausaufenthalte und die Versorgung mit Medikamenten bis zu Folgekosten wie einem durch die Erkrankung verlängerten Aufenthalt oder Gebühren für eine notwendige Flugumbuchung. Die Dominikanische Republik hatte die Corona-Versicherung Ende September 2020 eingeführt, um den Tourismus im Land zu unterstützen. Im Herbst beginnt traditionell die Hauptreisezeit in der Karibik.Obwohl die Dominikanische Republik als Corona-Risikogebiet gilt, bieten viele Veranstalter auch in der aktuellen Saison Pauschalreisen in das Sonnenziel in der Karibik an. Der Inselstaat fordert keinen verpflichtenden Corona-Test von Einreisenden, es werden an den Flughäfen jedoch stichprobenartig Schnelltests vorgenommen. Wer einen negativen Corona-Testbescheid mit sich führt, der bei der Ankunft nicht älter als fünf Tage ist, muss sich vor Ort keinem weiteren Test unterziehen. Zusätzlich sind Einreisende verpflichtet, ein elektronisches Formular auszufüllen.In der Dominikanischen Republik gilt unter der Woche zwischen 21 und 5 Uhr eine nächtliche Ausgangssperre, an den Wochenendtagen beginnt sie schon um 19 Uhr. In der Öffentlichkeit müssen die Abstandsregeln eingehalten und eine Maske getragen werden. Hotels sind geöffnet und sorgen mit Hygienekonzepten und einer verringerten Auslastung für die Sicherheit ihrer Gäste.