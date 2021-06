Dominikanische Republik lockert Ausgangssperre am Wochenende

München, 17.06.2021 | 15:31 | soe

Die Dominikanische Republik lockert die nächtliche Ausgangssperre am Wochenende in 25 Provinzen. Wie Präsident Luis Abinader anordnete, greift die Sperrstunde in den betroffenen Regionen nun samstags und sonntags erst um 18 Uhr, anstatt wie bislang bereits um 15 Uhr. Die neue Regelung trat nach Informationen der Lokalzeitung Dominican Today gestern in Kraft und soll zunächst bis zum 23. Juni gelten.



In der Dominikanischen Republik wurde die Ausgangssperre an Wochenenden in 25 Provinzen gelockert.

Bei den neuen Bestimmungen handelt es sich um eine leichte Lockerung der Maßnahmen, die in der Dominikanischen Republik Ende Mai eingeführt und seither regelmäßig verlängert wurden. Sie betreffen 24 Provinzen, darunter San Juan und Valverde, sowie den National District inklusive der Hauptstadt Santo Domingo. Bisher griff die Ausgangssperre an Wochenenden früher als unter der Woche, nun wurden die Sperrzeiten für Samstag und Sonntag an die übrigen Wochentage angeglichen. Demzufolge müssen die Menschen in den betroffenen Regionen des Karibikstaats von Montag bis Sonntag ab 18 Uhr ihre Unterkünfte aufsuchen und dürfen sie bis 5 Uhr am Folgetag nur noch aus zwingend notwendigen Gründen verlassen. Es wird jedoch jeweils eine dreistündige Transferfrist gewährt, sodass der Heimweg jeweils bis 21 Uhr abgeschlossen werden kann.Die weiteren Maßnahmen des präsidialen Dekrets bleiben von der Lockerung der Ausgangssperre unberührt und gelten nun noch bis mindestens bis zum 23. Juni. Sie beinhalten auch Einschränkungen im Umgang mit alkoholischen Getränken. Diese dürfen täglich nur bis 15 Uhr verkauft oder zum sofortigen Verzehr ausgeschenkt werden. Nach dieser Frist ist nur noch der Verkauf von Alkoholika in einem originalverschlossenen Behältnis zum Mitnehmen oder als Lieferung nach Hause gestattet, bis die Sperrstunde greift.In sieben weiteren Distrikten der Dominikanischen Republik werden die bisher geltenden Zeiten der nächtlichen Ausgangssperre beibehalten; sie waren jedoch schon zuvor lockerer angesetzt als in den 25 zuvor genannten Provinzen. Noch bis zum kommenden Mittwoch beginnt die Sperrzeit in Duarte, Espaillat, La Altagracia, La Vega, Samaná, Santiago und Puerto Plata unter der Woche um 22 Uhr, am Wochenende eine Stunde früher. Das Ende ist jeweils für 5 Uhr am Folgetag anberaumt. Zudem wird den Menschen an jedem Tag eine Frist bis Mitternacht gewährt, um ihre Häuser zu erreichen.