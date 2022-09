Dubai: Luxus-Hotel Atlantis The Royal öffnet im November

München, 08.09.2022 | 12:54 | soe

In Dubai eröffnet Mitte November ein neues Luxushotel. Das Atlantis The Royal liegt auf der künstlichen Insel Palm Jumeirah und wird über 795 Zimmer, 17 Restaurants und 90 Swimmingpools verfügen. In der Lobby soll das größte Quallenbecken der Welt mit mehr als 4.000 Quallen installiert werden.



Dubai ist ab November mit dem Atlantis The Royal um ein Luxushotel reicher.

Die Expo in Dubai ist seit knapp einem halben Jahr Geschichte, an Anziehungspunkten mangelt es dem Emirat aber dennoch nicht. In gut zwei Monaten kommt ein weiteres Highlight hinzu: Auf der künstlich aufgeschütteten Insel Palm Jumeirah eröffnet das neue Luxushotel Atlantis The Royal. Ganze 795 Zimmer und 102 Suiten werden künftig zahlungskräftige Gäste beherbergen, davon sind 44 Suiten mit einem privaten Pool ausgestattet. Anspruch des Hotels ist es nach eigener Aussage, einige der elegantesten Zimmer der Welt und seinen Gästen absoluten Komfort und Luxus zu bieten.Für ein besonderes Badeerlebnis in luftiger Höhe von 96 Metern gibt es den Cloud 22 Sky Pool. Dieses Schwimmbecken ist als Infinitiy-Pool gestaltet und befindet sich auf Etage 22 der insgesamt 43 Stockwerke des 185 Meter hohen Gebäudes. Ein tierisches Schwimmvergnügen – wohlweislich ohne menschliche Badegäste – gibt es einige Etagen tiefer: In der Lobby wird das nach Angaben der Betreiber weltweit größte Quallenbecken eingeweiht, bevölkert von rund 4.000 Medusen. Wer sich daran sattgesehen hat, kann im 3.000 Quadratmeter großen Wellnessbereich etwas für das eigene Wohlbefinden tun. Dabei haben Gäste zum Beispiel die Wahl zwischen Fitnessräumen, einem Hammam und einem Friseursalon.Auch die Verköstigung kommt im Atlantis The Royal nicht zu kurz. Mit 17 Restaurants und Bars ist auch bei einem längeren Aufenthalt für genügend Abwechslung gesorgt, von experimenteller britischer Küche über exquisite Tapas bis zu japanischen Köstlichkeiten kommt auf den Tellern keine Langeweile auf. Ergänzt wird das gastronomische Portfolio durch ein ganztägig geöffnetes Restaurant, ein Café, vier Bars und ein Unterhaltungszentrum.