Ecuador: Corona-Einreiseregeln aufgehoben

Ecuador hat sich zum 24. Oktober von den Corona-Einreisebeschränkungen verabschiedet. Seither müssen Einreisende keinen Impfnachweis oder negativen Testbescheid mehr vorzeigen. Nur das Ausfüllen einer digitalen Gesundheitserklärung bleibt weiter vorgeschrieben.



Bislang verlangte die ecuadorianische Regierung von Ankommenden noch einen Impf- oder negativen Testnachweis, diese Pflicht entfällt nun. Wer jedoch bei der Einreise COVID-19-Symptome zeigt, kann gebeten werden, sich vor Ort einem Test zu unterziehen. Eine Quarantäne ist jedoch auch bei positivem Test nicht mehr zu befürchten; infizierte Personen werden lediglich angewiesen, Gesichtsmasken zu tragen. Das Ausfüllen der Gesundheitserklärung bleibt ebenfalls obligatorisch.Die generelle Maskenpflicht gilt in Ecuador nicht mehr. Das südamerikanische Land schreibt das Tragen des Mund-Nase-Schutzes nur in überfüllten Innenräumen sowie öffentlichen Verkehrsmitteln vor. Auch in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern müssen die Masken weiter von allen Personen getragen werden. An Corona Erkrankte haben sich in der Öffentlichkeit jedoch zu jederzeit an eine Maskenpflicht zu halten.