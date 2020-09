Corona: Einreise nach Nepal und Usbekistan bald wieder möglich

München, 21.09.2020 | 08:47 | lvo

Weitere Länder öffnen ihre Grenzen nach dem Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie wieder. Ab Oktober soll die Einreise nach Nepal sowie nach Usbekistan laut einem Bericht des Touristikportals Trvl Counter wieder möglich sein. In beiden Ländern ist ein negatives COVID-19-Testergebnis für die Einreise notwendig.



Ab dem 1. Oktober ist die Einreise nach Usbekistan wieder möglich. Sowohl internationale Touristen als auch organisierte Gruppenreisen sollen dann wieder erlaubt sein. Alle Einreisenden müssen ein negatives COVID-19-Testergebnis vorlegen. Nepal öffnet seine Grenzen am 17. Oktober. Hier ist die Einreise nur für Ausländer zulässig, die eine Bergsteiger- oder Trekkingtour unternehmen wollen. Voraussetzung für die Einreise in den Himalayastaat ist ebenfalls ein negativer Corona-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist.Auch auf der anderen Seite der Welt öffnet ein Land im Oktober seine Grenzen: Belize wollte die Einreise zunächst ab August erlauben, schob dies jedoch noch hinaus. Nun nimmt das lateinamerikanische Land den Flugbetrieb ab dem 1. Oktober wieder auf. Einreisende müssen auch hier einen negativen COVID-Test vorlegen und dürfen nur in bestimmten Hotels übernachten.