Quarantänepflicht: Einreise nach Lettland und Litauen für Deutsche erschwert

Wegen der steigenden Neuinfektionszahlen in Deutschland wird die Auswahl potentieller Reiseziele für Deutsche erneut limitiert: In Lettland und Litauen besteht seit dem 24. August eine Quarantänepflicht nach der Einreise aus Deutschland.



In Litauen zählt Deutschland derzeit zu den Staaten, deren Infektionszahlen den Grenzwert überschreiten. Dieser liegt zwischen 16 und 25 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Die Quarantäne in Litauen muss 14 Tage lang entweder zuhause oder in einem Hotel abgehalten werden. Die Verkürzung durch Vorlage eines negativen PCR-Tests ist nicht möglich.Im benachbarten Lettland greift eine ähnliche Regelung. Die Quarantäne gilt hier, sobald der Grenzwert der Neuinfektionen im Heimatland des Einreisenden die 16 je 100.000 Einwohner überschreitet. Das Auswärtige Amt rät von Reisen nach Lettland aufgrund der bestehenden Isolationspflicht ab.Auch für Belgien hat die Behörde ihre Reisehinweise verschärft. Die für die Region Antwerpen geltende Reisewarnung wurde nun auf die Hauptstadtregion Brüssel ausgeweitet. Für das Nachbarland Luxemburg hingegen ist die Reisewarnung aufgehoben worden.