Einreise für Geimpfte: Vereinigte Arabische Emirate vergeben wieder Visa

München, 30.08.2021 | 11:24 | lvo

Die Einreise in die Vereinigten Arabischen Emirate ist mit Wirkung zum 30. August wieder vereinfacht möglich. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Wam berichtete, vergibt der Golfstaat ab Montag wieder Visa für geimpfte Touristen. Urlauber aus Deutschland erhalten ein Visum on arrival. Die Einreise ist zusätzlich an weitere coronabedingte Maßnahmen geknüpft.



Die Vereinigten Arabischen Emirate vergeben wieder Visa für Geimpfte.

Die Vereinigten Arabischen Emirate stellen wieder Visa für geimpfte Touristen aus. Reisende aus Deutschland können ein Visum bei der Ankunft erhalten. Voraussetzung dafür sind ausschließlich Nachweise über vollständige Impfungen mit einem von der Weltgesundheitsorganisation WHO zugelassenen COVID-19-Vakzin. Dazu zählen die Impfstoffe von Astrazeneca, Biontech/Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna sowie Sinopharm oder Sinovac. Zusätzlich müssen alle geimpften Urlauber, die mit einem Touristenvisum einreisen, bei Ankunft einen PCR-Test durchführen lassen.Für ungeimpfte oder nicht vollständig geimpfte Einreisende bleiben die bisherigen Einreisebestimmunen bestehen. Demnach muss ein negatives PCR-Testergebnis, das bei Abflug nicht älter als 72 Stunden ist, vorgelegt werden. Andere Testarten werden nicht akzeptiert. Das offizielle Zertifikat muss ausgedruckt auf Englisch oder Arabisch vorliegen oder kann alternativ als digitales COVID-Zertifikat vorgezeigt werden. Nachweise per SMS sind allerdings ausgenommen. Bei der Einreise am Flughafen Abu Dhabi findet nach Ankunft ein weiterer obligatorischer PCR-Test statt. Am sechsten sowie am neunten Tag nach der Einreise werden erneut PCR-Tests erforderlich. Da Deutschland derzeit laut den Vereinigten Arabischen Emiraten zur grünen Liste der Corona-Risikoländer zählt, entfällt die Quarantänepflicht. Dies gilt jedoch nur bei der Einreise per Direktflug und sofern sich Einreisende in den zehn Tagen vor der Ankunft nachweislich nur in einem Land der grünen Liste aufgehalten haben.Einreisende sind verpflichtet, bei Ankunft eine Auslandskrankenversicherung nachzuweisen. Zusätzlich sollte bereits vor dem Urlaub die Smartphone-App „Alhosn“ heruntergeladen werden, bei der Ankunft in Dubai ist außerdem die App „COVID-19 DXB Smart“ notwendig. Das Auswärtige Amt rät dazu, Kopien von Reisepässen und weiteren Dokumenten aller Reisenden mitzuführen.