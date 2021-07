England plant Abschaffung der Quarantänepflicht für Geimpfte

München, 08.07.2021 | 09:38 | cge

Ein Ende der Quarantänepflicht für Geimpfte, die nach England einreisen möchten, könnte kurz bevorstehen. Wie Reise vor9 berichtet, will die britische Regierung den Wegfall der Isolationspflicht nach Einreise für verschiedene Herkunftsländer beschließen. Gültig sein soll die neue Bestimmung zunächst nur für England, in Nordirland, Wales und Schottland gelten abweichende Regeln.



England plant die Abschaffung der Quarantänepflicht für Geimpfte.

Für die Einreise nach England gelten für die einzelnen Herkunftsländer derzeit unterschiedliche Regelungen, eingruppiert sind die Staaten in die Farben „Grün“, „Gelb“ und „Rot“. Für Einreisende, deren Land der Farbe „Gelb“ zugeordnet ist, soll es nun Erleichterungen geben und die Quarantänepflicht für vollständig Geimpfte wegfallen. Diese Neuregelung betrifft somit unter anderem auch Deutschland und könnte laut britischen Medien ab dem 19. Juli 2021 in Kraft treten.Alle Reisenden aus Deutschland nach England müssen momentan nach ihrer Einreise für zehn Tage in eine häusliche Quarantäne. Diese kann mit einer Testung am fünften Tag frühzeitig beendet werden. Zudem müssen sich Einreisende online anmelden und grundsätzlich drei Tests auf COVID-19 durchführen lassen. Zunächst ist vor der Einreise ein Coronatest erforderlich. Weiterhin müssen sich die Ankömmlinge vor oder am zweiten Tag nach der Einreise und noch einmal am oder nach dem achten Tag in England testen lassen. Dies gilt derzeit noch für alle Einreisenden unabhängig von ihrem Impfstatus.Weiterhin plant Großbritanniens Premierminister Boris Johnson ebenfalls zum 19. Juli 2021 die Aufhebung aller Corona-Regeln in weiten Teilen des Vereinigten Königreichs. Wegfallen sollen dann die Maskenpflicht und die Abstandsregeln. Johnsons Pläne sehen außerdem einen Entfall der Platzbeschränkungen in der Gastronomie und bei Veranstaltungen vor. Eine Entscheidung über die Aufhebung der Corona-Maßnahmen in England wird für kommenden Montag erwartet. Die autonomen Landesteile Nordirland, Schottland und Wales entscheiden über ihre Maßnahmen eigenständig.