England: Einreiseregeln für Geimpfte gelockert

München, 20.09.2021 | 13:58 | soe

Großbritannien lockert zum 4. Oktober die Einreiseregeln für England. Vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte müssen sich ab dann nicht mehr vor der Ankunft testen lassen, im Verlauf des Monats soll darüber hinaus der obligatorische PCR-Test zwei Tage nach der Einreise durch einen Antigen-Schnelltest ersetzt werden. Für die übrigen Landesteile Wales, Schottland und Nordirland gelten die vereinfachten Einreisebestimmungen vorerst jedoch nicht.



Einreisen nach England werden für geimpfte Reisende aus vielen Ländern ab dem 4. Oktober einfacher.

Wie der britische Verkehrsminister Grant Shapps am 17. September auf Twitter bekanntgab, wird zum 4. Oktober die Corona-Einstufung anderer Länder durch Großbritannien deutlich vereinfacht. Bislang gab es im Rahmen eines vierstufigen Ampelsystems die Kategorien Grün bis Rot, künftig werden nur noch Staaten mit hohem Corona-Risiko auf einer Roten Liste ausgewiesen. Für Reisende aus diesen Ländern greifen die neuen Einreise-Lockerungen nicht. Aus allen anderen Staaten, darunter auch Deutschland, profitieren geimpfte Urlauber ab Anfang Oktober von einer erleichterten Einreise auf englisches Territorium.Wer ab dem 4. Oktober aus Deutschland nach England einreist und vor mindestens 14 Tagen seine finale Corona-Impfdosis erhalten hat, muss eine digitale Einreiseerklärung ausfüllen und im Voraus einen Corona-Test für den zweiten Tag nach der Ankunft buchen und bezahlen. Der Test vor der Abreise, der Test am achten Tag nach der Einreise und die Quarantänepflicht entfallen. Wer über keinen vollständigen Impfschutz verfügt, muss zusätzlich weiterhin frühestens 72 Stunden vor der Einreise einen Corona-Test machen und dessen negatives Ergebnis mitbringen. Außerdem sind im Voraus zu zahlende Tests am zweiten und achten Tag nach der Ankunft Pflicht und die Einreisenden müssen eine zehntägige häusliche Quarantäne einhalten. Aus Ländern, welche ab dem 4. Oktober in die Rote Kategorie fallen, sind Einreisen nur für britische und irische Staatsbürger gestattet.Wie aus der Twitter-Nachricht von Grant Shapps hervorgeht, soll im Laufe des Oktobers mindestens eine weitere Lockerung der Einreiseregeln folgen. So ist geplant, dass vollständig Geimpfte den am zweiten Tag nach der Einreise nötigen PCR-Test durch einen günstigeren Antigen-Test ersetzen können. Ein konkretes Datum für diese Maßnahme nannte der Minister jedoch noch nicht.