England: Streikwelle bei 16 Bahnunternehmen

München, 27.11.2023

Die britische Lokführergewerkschaft Aslef ruft ihre Mitglieder zu mehreren Streiks in ganz England auf. Bahnreisende müssen vom 1. bis 9. Dezember mit Einschränkungen im Bahnverkehr rechnen. Die Gewerkschaft hat für alle Mitglieder ein Überstundenverbot verhängt. Außerdem sind 16 Bahngesellschaften von ganztägigen Arbeitsniederlegungen betroffen.



In England streiken an mehreren Tagen im Dezember die Lokführerinnen und Lokführer.

Die teilnehmenden Lokführerinnen und Lokführer leisten zwischen dem 1. und 9. Dezember keine Überstunden. Dies kann zu Verzögerungen im Betriebsablauf und zu Verspätungen oder Zugausfällen führen. Ab dem 2. Dezember werden ganztägige Arbeitsniederlegungen zu noch größeren Einschränkungen führen.Am 2. Dezember ruft die Gewerkschaft die Lokführerinnen und Lokführer der Unternehmen EMR und LNER zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen auf. Am 3. Dezember werden Avanti West Coast, Chiltern, Great Northern, Thameslink und WMT bestreikt. Die Streikwelle wird dann am Dienstag, den 5. Dezember, C2C und Greater Anglia erreichen.Die Eisenbahngesellschaften Southeastern, Southern/Gatwick Express, SWR und Island Line werden am 6. Dezember bestreikt. Am 7. Dezember folgen CrossCountry und GWR. Schließlich ruft die Gewerkschaft Aslef für den 8. Dezember zu einem Streik bei Northern und TPT auf. Reisende müssen insbesondere an den ganztägigen Streiktagen mit Verkehrseinschränkungen rechnen. Betroffene Bahnreisende wenden sich an den jeweiligen Betreiber oder Reiseveranstalter.