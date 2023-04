Estland: 2023 zum Jahr der Sauna erkoren

München, 11.04.2023 | 15:59 | spi

In Estland bedeutet Sauna mehr als nur Entspannung. Sie ist Teil der Geschichte, der Kultur und der Identität des Landes. Eine Besonderheit der estnischen Saunawelt ist die Rauchsauna, die von der UNESCO in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen wurde. Um das traditionelle Schwitzen gebührend zu feiern, wurde das Jahr 2023 in Estland zum Jahr der Sauna erklärt. Zahlreiche Veranstaltungen rund um die Schwitzbäder sind geplant.



In Estland hat die Sauna einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft. © Toomas Tuul, Visit Estonia

In Estland beginnt und endet das Leben in der Sauna. Die Geschichte der Schwitzbäder reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Es ist belegt, dass Saunen nicht nur zur Heilung und Entspannung, sondern auch als Entbindungs- und Sterberäume genutzt wurden. Die beheizten Räume dienten auch zum Räuchern, woraus sich die bis heute erhaltene Tradition der Rauchsauna entwickelte.Heute nutzen die Estinnen und Esten das Schwitzbad vor allem zur Entspannung und zum geselligen Beisammensein. Die Jahreszeit spielt dabei keine große Rolle. Traditionell wird die Sauna an oder vor Feiertagen besucht; besonders beliebt sind Weihnachten und die Mittsommernacht, aber auch Silvester und Familienfeiern werden in der Sauna zelebriert. Wenn es keinen anderen Grund gibt, wird eben einer erfunden. Estnische Saunagängerinnen und Saunagänger aller Altersgruppen sind sehr kreativ, wenn es darum geht, Anlässe zu finden.Wer die einzigartigen Rauchsaunen erleben möchte, fährt am besten nach Võrumaa im Südosten Estlands. Darüber hinaus gibt es im ganzen Land großartige Saunalandschaften mit Torfsaunen, Iglu-Saunen und klassischen Varianten wie der Dampfsauna. Auf der Website Sauna2023.ee und der offiziellen Website Visitestonia finden Reisende eine große Auswahl an Saunen. Auf einer Karte oder über eine Schnellsuche lassen sich die Schwitzbäder am Reisezielort leicht finden. Darüber hinaus finden Interessierte weiterführende Informationen und einen Überblick über die verschiedenen Sauna-Events, die das ganze Jahr über in Estland stattfinden.