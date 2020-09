Einreisebestimmungen: Estland erlässt Quarantänepflicht für Deutsche

München, 31.08.2020 | 09:55 | soe

Estland erschwert die Einreise für deutsche Staatsbürger. Ab dem 31. August müssen sich Urlauber aus Deutschland in eine 14-tägige Quarantäne begeben, wenn sie das baltische Land besuchen wollen. Hintergrund sind die gestiegenen Neuinfektionszahlen mit dem Coronavirus, die Deutschland in jüngster Zeit verzeichnete.



In der Folge der Quarantänepflicht rät das Auswärtige Amt nun von nicht notwendigen, touristischen Aufenthalten in dem baltischen Staat ab. Die estnischen Grenzen waren seit Juni wieder für europäische Urlauber geöffnet worden, sofern ihre Heimatländer den Schwellenwert von 16 Infektionsfällen pro 100.000 Einwohner nicht überschreiten. Bei einer höheren Infektionszahl müssen sich Einreisende zwei Wochen lang in Selbstisolation begeben.Auch der Urlaub in Ungarn wird vorläufig stark erschwert. Ab dem 1. September schließt der Staat seine Grenzen für ausländische Touristen , lediglich Personen mit einem triftigen Einreisegrund werden noch ins Land gelassen. Hintergrund sind steigende Neuinfektionszahlen mit dem Coronavirus in Ungarn, die laut den Behörden vor allem auf Ansteckungen im Ausland zurückzuführen sind.