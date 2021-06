EU einigt sich auf Lockerung der Reisebeschränkungen

München, 15.06.2021 | 09:50 | soe

Das Reisen innerhalb Europas wird zum Sommer 2021 deutlich einfacher. Wie ein Sprecher der Europäischen Union mitteilte, haben sich die Mitgliedsstaaten auf einen gemeinsamen Weg zur Lockerung der aktuellen Corona-Reisebeschränkungen verständigt. So sollen beispielsweise für Geimpfte und Genesene keinerlei Auflagen mehr gelten.



Die EU hat sich auf gemeinsame Kriterien für die Reisefreiheit im Sommer innerhalb Europas geeinigt.

Justizkommissar Didier Reynders kündigte die anstehenden Erleichterungen am 14. Juni an. Nach seiner Aussage sei mit dem aktuellen Beschluss und der Einführung des digitalen Impfnachweises die Freizügigkeit innerhalb der EU gesichert. Reisebeschränkungen soll es zum Beginn des Sommers nur noch in begrenztem, verhältnismäßigem Umfang geben – wenn überhaupt. Ermöglicht wurden die neuen Lockerungen durch die verbesserte Corona-Infektionslage in den Ländern der Europäischen Union.Eines der beschlossenen Kriterien ist die Befreiung geimpfter und genesener Reisender von weiteren Beschränkungen. Verfügen Urlauber weder über einen Impf-, noch einen Genesungsnachweis, werden die Einreiseregeln anhand des bereits etablierten europäischen Ampelsystems definiert. Kommt der Reisende aus einem Gebiet der orangenen Kategorie, so darf von ihm nur ein negativer Corona-Test vor Reiseantritt verlangt werden. Gehört das Abreiseland in die Kategorie Rot, darf auch eine Quarantänepflicht nach der Ankunft verhängt werden, wenn vor der Abreise kein Corona-Test erfolgt ist.In der Empfehlung der EU wird auch die Anerkennungsdauer von negativen Corona-Testergebnissen harmonisiert. So sollen PCR-Tests von den Mitgliedsstaaten generell bis zu einem Alter von 72 Stunden, Antigen-Schnelltests bis zu 48 Stunden lang akzeptiert werden. Zudem werden die Vorschriften für Kinder unter zwölf Jahren geregelt, um Familien das Reisen zu erleichtern. Sollte sich die Infektionslage in einem Land verschlechtern, sieht die EU-Empfehlung eine Notbremse für die Wiedereinführung von Einreisebedingungen für Geimpfte und Genesene vor.