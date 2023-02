Fidschi: Corona-Einreiseregeln aufgehoben

München, 17.02.2023 | 09:06 | spi

Am 14. Februar hat die Regierung des Inselstaates Fidschi bekanntgegeben, dass künftig alle Corona-Einreiseregeln aufgehoben werden. Folglich dürfen auch Personen ohne vollständigen Impfschutz in das Land einreisen. Auch die Pflicht zum Abschluss einer Reisekrankenversicherung entfällt. Hintergrund für die Aufhebung der Einreisebeschränkungen ist zum einen die entspannte Lage in den fidschianischen Krankenhäusern und zum anderen die hohe Immunisierung der Bevölkerung.



Wer die Welt buchstäblich hinter sich lassen will, reist auf die traumhaften Fidschi-Inseln.



Fidschi-Visum erst ab vier Monaten erforderlich



Wer einen längeren Aufenthalt auf einer der 322 Eilande plant, muss ein Visum beantragen. Die Pflicht, eine Reisekrankenversicherung nachzuweisen, entfällt allerdings zusammen mit den übrigen Corona-Einreisebestimmungen. Eine Sonderregelung gilt für Reisende, die über die USA nach Fidschi einreisen. Sie benötigen einen Reisepass mit elektronisch lesbarem Chip.



Tropenparadies Fidschi



Von den 322 Inseln ist rund ein Drittel bewohnt. Entsprechend unberührt entfaltet sich ein Naturschauspiel sondergleichen sowohl zu Lande als auch zu Wasser. Abenteuerlustige wagen sich zum Beispiel auf die Hängebrücke über dem den Wainibau-Strom und entdecken dabei eine seltene Tierwelt. Wandersmänner und Wandersfrauen hingegen genießen den Ausblick auf der hügeligen Hauptinsel Viti Levu. Abends kommen aber alle zusammen, um unter Palmen an einem der weißen Strände den Sonnenuntergang zu erleben.

