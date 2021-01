Fidschi führt Corona-Sicherheitsprogramm ein

München, 12.01.2021 | 10:48 | soe

Fidschi will bald wieder Urlauber ins Land einreisen lassen. Das Südseeparadies bereitet sich auf die Wiederöffnung der Grenzen bereits mit einem neuen Hygienekonzept vor, das Touristen und Einheimischen größtmögliche Sicherheit bieten soll. Fidschi verzeichnet seit April keine Übertragungsfälle in der Bevölkerung mehr und gilt nicht als Corona-Risikogebiet.



Die Fidschi-Inseln bereiten sich mit einem neuen Hygienekonzept auf den touristischen Neustart vor.

bereiten sich jedoch schon jetzt auf den kommenden Neustart der Tourismusbranche vor. In Zusammenarbeit der Regierung, touristischen Unternehmen und des Gesundheitsministeriums wurde das „Care Fiji Commitment“ entwickelt, ein Programm mit umfangreichen Sicherheits- und Hygieneprotokollen. Die Vorgaben entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO und sollen das Infektionsrisiko auf den Inseln wirksam mindern, sobald wieder Urlaub möglich ist.Der Inselstaat in Ozeanien hatte frühzeitig strikte Maßnahmen erlassen, um eine Ausbreitung des Virus im Land einzudämmen. Mit Erfolg: Seit April 2020 gab es keine innerhalb der Bevölkerung übertragenen Infektionsfälle mehr, seit Juni gilt die Pandemie auf Fidschi als eingedämmt. Die wenigen derzeit bestehenden Infektionen sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes Grenzquarantänefälle. Durch das geringe Infektionsaufkommen wird Fidschi aus deutscher Sicht nicht als Corona-Risikogebiet geführt, aufgrund der strengen Einreisebeschränkungen rät das Auswärtige Amt jedoch derzeit von Reisen auf den Archipel ab.Die Inseln der Republik Fidschi liegen rund 2.000 Kilometer nördlich von Neuseeland in der Südsee und sind geprägt von weißen Sandstränden an den Küsten und tropischem Urwald im Inselinneren. Taucher und Schnorchler erwartet dort eine bunte und sehr vielfältige Unterwasserlandschaft. Die Hauptinseln heißen Vanua Levu und Viti Levu, letztere beherbergt auch den internationalen Flughafen Nadi International Airport. Er ist seit Ende März 2020 für den regulären Passagierverkehr geschlossen.