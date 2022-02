Fidschi erlaubt Einreise ohne Quarantäne

München, 02.02.2022 | 15:37 | soe

Fidschi erlaubt seit dem 2. Februar deutschen Urlaubern und Urlauberinnen wieder die Einreise ohne Quarantäne. Die Bundesrepublik wurde auf die Liste der „Travel Partner Countries“ des Südsee-Paradieses gesetzt, wie das Touristikportal Reise vor 9 berichtet. Für die Einreise werden jedoch ein Corona-Impfnachweis sowie ein negativer, höchstens 48 Stunden alter PCR-Test verlangt.



Neben Deutschland stehen noch weitere europäische Staaten auf Fidschis Liste der erlaubten Herkunftsländer, unter anderem Österreich, die Schweiz, Belgien und Tschechien. Voraussetzung für den Grenzübertritt ohne Isolationspflicht ist, dass sich Reisende in den 14 Tagen vor der Ankunft ausschließlich in den auf der Liste aufgeführten Staaten aufgehalten haben. Ab einem Alter von 18 Jahren müssen Ankommende einen vollständigen Impfschutz nachweisen, dessen Grundimpfschema vor mindestens 14 Tagen abgeschlossen wurde. Dabei werden die Impfstoffe von Astrazeneca, Biontech/Pfizer, Moderna sowie Johnson & Johnson akzeptiert. Minderjährige müssen in Begleitung geimpfter Erwachsener keinen Impfnachweis vorzeigen, der negative PCR-Test ist jedoch ab einem Alter von zwölf Jahren Pflicht. Nach zwei Tagen Aufenthalt wird zudem ein weiterer Antigen-Schnelltest vorgenommen.Der Archipel in der Südsee ist aktuell mit Umstieg in Los Angeles und San Francisco erreichbar. Nach Informationen von Reise vor 9 gibt es ab den US-amerikanischen Airports täglich (LAX) beziehungsweise freitags und sonntags (SFO) Anschlussverbindungen nach Fidschi. Für Reisende mit Fiji Airways wird ein frühzeitiges Einfinden an den Check-in-Schaltern empfohlen, die vier Stunden vor dem planmäßigen Abflug öffnen.Die Inseln von Fidschi verzeichnen seit dem 9. Januar sinkende Corona-Infektionszahlen. Mit Stand zum 2. Februar liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 106, rund 68 Prozent der Bevölkerung gelten als vollständig geimpft. Das Robert Koch-Institut stuft Fidschi als Hochrisikogebiet ein, weshalb ungeimpfte und nicht genesene Einreisende eine Quarantäne einhalten müssen. Da der Archipel jedoch eine Impfung für die Einreise aus Deutschland voraussetzt, dürfte diese Regelung für die meisten zurückkehrenden Urlauber und Urlauberinnen nicht greifen.