Corona-Reisewarnung aufgehoben: Finnland erlaubt Einreise

München, 14.07.2020 | 08:21 | lvo

Reisen nach Finnland sind wieder möglich. Seit dem 13. Juli hat das nordeuropäische Land seine Grenzen für Deutsche wieder uneingeschränkt geöffnet. Zeitgleich hat das Auswärtige Amt seine Reisewarnung aufgehoben.



Ein Sommerurlaub im Land der 1.000 Seen ist somit in diesem Jahr möglich. Seit Montag bestehen für Touristen aus Deutschland keine Reisebeschränkungen mehr, auch eine Quarantäne ist nicht notwendig. Ab mehreren deutschen Airports starten sowohl Finnair als auch Lufthansa gen Norden. Das Auswärtige Amt hat seine Reisewarnung durch Sicherheitshinweise ersetzt. Demnach ist vor Ort lediglich ein Versammlungsverbot von mehr als 50 Personen zu beachten. Wer Krankheitssymptome zeigt, dem könnte zudem der Zutritt zu Restaurants verwehrt werden. Die finnischen Behörden empfehlen einen Mindestabstand von ein bis zwei Metern und das Vermeiden von physischem Kontakt wie Händeschütteln.Die Frage der Einreise nach Finnland hängt vom Infektionsgeschehen ab. Der epidemiologische Grenzwert von 8 Neuinfektionen pro 100.000 Personen darf nicht überschritten werden. Kommt es in der Herkunftsregion der Touristen zu einem Übertritt dieses Werts, kann es zu erneuten Einreisebeschränkungen in Finnland kommen.