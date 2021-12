Finnland: Testpflicht für alle Einreisenden beschlossen

München, 23.12.2021 | 09:40 | twi

Die finnische Regierung hat angekündigt, ab dem 28. Dezember eine Testpflicht für alle Einreisenden unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus einzuführen. In diesem Rahmen müssen sich auch Personen aus dem Schengen-Raum Grenzkontrollen unterziehen. Außerdem werden die Corona-Schutzmaßnahmen im Land verschärft. Grund für die angepassten Regelungen ist die Verbreitung der Omikron-Variante.



Wer ab dem 28. Dezember nach Finnland reisen möchte, muss einen Negativtest mit sich führen.

Mit der neuen Einreiseregelung muss auch von Einreisenden aus dem Schengen-Gebiet neben einem gültigen Impf- oder Genesungsnachweis das negative Ergebnis eines maximal 48 Stunden alten Corona-Tests vorgelegt werden. Diese Vorschrift galt bisher nur für Drittstaaten, die das Schengener Übereinkommen nicht unterzeichnet haben. Ausnahmen gelten für Finninnen und Finnen, Personen mit dringenden Reisegründen und Pendlerinnen und Pendler im kleinen Grenzverkehr. Darüber hinaus wurden weitere Verschärfungen der Corona-Regeln angekündigt, die vor allem die Gastronomie betreffen. Vorerst werden die Verschärfungen für drei Wochen in Kraft bleiben. Zudem wurde in weiten Bereichen der Bildung Online-Unterricht bis zum 16. Januar 2022 beschlossen. Mit dem Maßnahmenpaket soll laut finnischer Regierung die Verbreitung der hochinfektiösen Omikron-Variante des Coronavirus verlangsamt werden, um mehr Zeit für Auffrischungsimpfungen zu haben.Wer Restaurants, Bars, Clubs oder Kulturveranstaltungen besuchen möchte, muss ab dem 28. Dezember mittels des finnischen Corona-Passes einen maximal 24 Stunden alten Negativtest, eine Impfung gegen oder eine Genesung von COVID-19 vorweisen können. Ab Heiligabend müssen Restaurants in Gebieten, in denen keine Kontaktnachverfolgung mehr möglich ist, um 22 Uhr schließen und dürfen ab 21 Uhr keinen Alkohol mehr ausschenken. Am 28. Dezember werden die Maßnahmen dann weiter verschärft: Während Restaurants, die vordergründig Alkohol ausschenken, bereits um 18 Uhr schließen müssen, dürfen andere bis 20 Uhr geöffnet bleiben. Der Ausschank von Alkohol wird jedoch ab 17 Uhr untersagt. Die Besucherkapazität in Restaurants wird auf 75 Prozent beschränkt, Kneipen, Bars und Clubs dürfen maximal 50 Prozent der eigentlich zugelassenen Besucherinnen und Besucher bewirten.Um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, haben die Verwaltungen der einzelnen finnischen Landschaften auch die Gelegenheit, schärfere Maßnahmen anzuwenden. Die Corona-Zahlen in Finnland steigen derzeit schnell an, das nordeuropäische Land kämpft momentan gegen die mit großem Abstand stärkste Infektionswelle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit Stand vom 23. Dezember bei 268,8. Knapp drei Viertel der Bevölkerung sind doppelt gegen das Coronavirus geimpft, etwa zehn Prozent der Finninnen und Finnen haben darüber hinaus bereits ihre Auffrischungsimpfung erhalten.