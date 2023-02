Frankreich plant Einführung eines landesweiten ÖPNV-Tickets

München, 15.02.2023 | 11:30 | spi

Frankreich plant die Einführung eines landesweit gültigen Einzeltickets für den öffentlichen Nahverkehr. Die Fahrkarte, deren Erscheinen 2025 geplant ist, kann in Bussen, Straßenbahnen und Regionalzügen genutzt werden. Darüber hinaus wird das Ticket in allen Städten und Gemeinden Frankreichs akzeptiert werden. Durch die Vereinheitlichung des Ticketsystems sollen die Kosten sinken und der Verkehr nachhaltiger werden.



Das Ticket der Zukunft soll in Frankreich smart und einheitlich sein.

Laut Clément Beaune, beigeordneter Minister für Verkehr im Umweltministerium, soll ein vereinheitlichtes Ticketsystem die Treibhausgase im französischen Verkehrssektor reduzieren. Außerdem mache eine landesweit gültige Fahrkarte das Leben für viele Franzosen und Französinnen einfacher. Obendrein werden auch internationale Reisende von der praktischen Neuerung profitieren. Gleichzeitig soll die Maßnahme mehr Menschen dazu bewegen, auf Bahn und Bus umzusteigen und das Auto stehen zu lassen.Bis sich Fahrgäste an dem vereinfachten Ticketsystem erfreuen dürfen, werden allerdings noch mindestens zwei Jahre vergehen. In der Zwischenzeit lädt die französische Regierung Talente aus Bereichen der Wirtschaft und der Industrie zu einem Hackathon ein, um gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. Sie gehen der Frage nach, wie sich der öffentliche Nahverkehr verändern muss. Das neue Ticket ist ein Teil der Strategie, den Verkehr der Zukunft nachhaltig zu gestalten.Auch die Präsidentin des Regionalrates von Okzitanien, Carole Delga, begrüßt die Idee eines einheitlichen Ticketsystems. Ihre Meinung stehe stellvertretend für viele französische Regionalregierungen, die sich im Sinne der Nachhaltigkeit an dem Projekt beteiligen wollen. In Deutschland steht mit dem 49-Euro-Ticket eine ähnliche Idee in den Startlöchern. Im Unterschied zum französischen Ansatz gilt das 49-Euro-Ticket jedoch für einen Monat und für beliebig viele Fahrten. Außerdem ist es bereits ab dem 1. Mai erhältlich.