Frankreich verspricht Lockerungen: Touristen ab 9. Juni erlaubt

München, 30.04.2021 | 09:27 | soe

Frankreich will ab dem 19. Mai „die französische Lebensart wiederentdecken“. Präsident Emmanuel Macron stellte am 29. April baldige Lockerungen im Land in Aussicht, darunter die Öffnung von Cafés und Restaurants. Ab dem 9. Juni will Frankreich auch den Tourismus wiederbeleben und ausländische Touristen willkommen heißen.



Frankreich hat umfangreiche Lockerungen im Mai angekündigt, ab 9. Juni dürfen Touristen wieder einreisen.



Touristen ab 9. Juni wieder willkommen



Ab dem 9. Juni wird nach Plänen Frankreichs auch die Einreisesperre für ausländische Touristen fallen. Urlaubern aus dem Ausland soll dann wieder erlaubt werden, mit einem Corona-Impfnachweis oder einem negativen Test in das Land einzureisen. Zudem wird die Ausgangssperre erst um 23 Uhr beginnen, Restaurants und Cafés wird auch die Bewirtung in Innenräumen wieder gestattet. Größere Veranstaltungen wie Sportereignisse oder Messen mit bis zu 5.000 Teilnehmern können stattfinden, sofern für den Zutritt der Nachweis über eine Impfung oder einen negativen Corona-Test erbracht wird. Ab dem 30. Juni ist der komplette Entfall der nächtlichen Ausgangssperre geplant.



Auch in Frankreich Notbremse vorgesehen



