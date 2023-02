Frankreich: Weitere Streiks im Februar angekündigt

München, 02.02.2023 | 13:11 | twi

In Frankreich wird weiter gegen die geplante Rentenreform protestiert. In diesem Rahmen kommt es auch im Februar wieder zu teils massiven Einschränkungen durch Streiks. Für den 7. und 8. Februar planen beispielsweise die Lokführerinnen und Lokführer einen Arbeitsausstand.



In Frankreich wurden die nächsten Proteste gegen die geplante Rentenreform angekündigt.

Die Streikwelle in Frankreich reißt auch im Februar nicht ab. Für den 7. Februar sind die nächsten größeren Proteste angekündigt, in deren Rahmen neben Lehrkräften unter anderem Lokführerinnen und Lokführer ihre Arbeit niederlegen werden. Deren Arbeitsausstand wird auch am 8. Februar noch weiter andauern. Wie genau sich die Protestmaßnahmen auf den Nah- und Fernverkehr in Frankreich auswirken und ob auch Bahnverbindungen in Nachbarländer beeinträchtigt sein werden, wie es bei den letzten Streiks der Fall war, wird in den kommenden Tagen bekanntgegeben. Reisende sollten sich in jedem Fall vorab über ihre gebuchten Verbindungen informieren und gegebenenfalls alternative Reisemöglichkeiten ins Auge fassen.An den angekündigten Streiktagen ist erneut mit größeren Aufmärschen zu rechnen, von denen Touristinnen und Touristen aus Sicherheitsgründen Abstand wahren sollten. Zwar wird erwartet, dass die Proteste friedlich verlaufen werden, einzelne Zusammenstöße zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften sind jedoch nicht ausgeschlossen. Für den 11. Februar ist zudem ein weiterer nationaler Großstreik geplant, welcher erneut zu größeren Behinderungen im öffentlichen Leben führen wird, von denen auch Reisende massiv betroffen sein könnten. Am letzten nationalen Protesttag, dem 31. Januar, beteiligten sich in ganz Frankreich bis zu 2,5 Millionen Menschen an insgesamt mehr als 250 Protestkundgebungen und es fielen zahlreiche Bahnen und Flüge aus. Am 11. Februar ist daher mit ähnlichen Auswirkungen zu rechnen.Die französische Regierung plant, das Rentenalter bis 2030 von derzeit 62 Jahren auf 64 Jahre zu erhöhen. Diese Maßnahme sorgt sowohl in der Opposition als auch in der Bevölkerung für Unmut, sodass es seit einigen Wochen immer wieder zu großen Protesten und Generalstreiks kommt. Die Rentenreform gilt als eines der wichtigsten politischen Projekte von Präsident Emmanuel Macron in seiner letzten Amtszeit. Bereits im Jahr 2019 hatte es einen Versuch gegeben, das Rentensystem zu reformieren. Damals war es zur größten Streikbewegung seit 50 Jahren gekommen, weshalb Expertinnen und Experten mit einer weiteren Ausweitung der aktuellen Bewegung rechnen.