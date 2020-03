Streik der Taxifahrer in Frankreich am 6. März

München, 02.03.2020 | 09:20 | soe

Am Freitag, 6. März, müssen Reisende in Frankreich erneut mit massiven Einschränkungen rechnen. An diesem Tag wollen nach einem Bericht des Touristikportals Travelcounter die Taxifahrer des Landes in Streik treten. Der Ausstand ist landesweit geplant und kann auch Blockaden wichtiger Verkehrsknotenpunkte, wie Flughäfen und Bahnhöfe, mit sich bringen.



Am 6. März wollen in Frankreich die Taxifahrer landesweit die Arbeit niederlegen.



In Frankreich kommt es seit Ende 2019 immer wieder zu Unterbrechungen und Einschränkungen im Reiseverkehr durch Proteste und Arbeitsniederlegungen. Zuletzt hatten am Reisende in Frankreich sollten demnach mehr Zeit für die Anreisewege einplanen und sich vorab über Transportalternativen informieren. Am Sonntag kann es erneut zu Demonstrationen und öffentlichen Protestaktionen kommen, da mehrere Gewerkschaften weiterhin gegen die geplante Rentenreform mobilmachen. Unter anderem rief der Verkehrsgewerkschaftsbund Confédération générale du travail (CGT) vom 5. bis zum 8. März zu Streikmaßnahmen auf. Noch ist jedoch nicht bekannt, welche Streikbeteiligung zu erwarten ist.In Frankreich kommt es seit Ende 2019 immer wieder zu Unterbrechungen und Einschränkungen im Reiseverkehr durch Proteste und Arbeitsniederlegungen. Zuletzt hatten am 20. Februar mehrere Gewerkschaften mit Streikaufrufen zu Arbeitsausständen ihrer Mitglieder gesorgt. Im Flugsektor beteiligt sich die Air-France-Tochter Hop seit Ende Februar an den Streiks , ihre Piloten wollen noch bis zum 30. April 2020 an jedem Freitag die Arbeit verweigern.

